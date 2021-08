Pogoda. Ostrzeżenia IMGW dla ośmiu województw. Ulewny deszcz pojawi się już w nocy

Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązują w nocy z niedzieli na poniedziałek 23 sierpnia w województwach dolnośląskim i opolskim. Dotyczą one burz, którym towarzyszyć będą opady do 20-30 mm, a lokalnie nawet do 40 mm. Wiatr może wiać w porywach do 75 kilometrów na godzinę. Możliwe są także miejscowe podtopienia.

REKLAMA

Zobacz wideo "Obserwujemy przesunięcie stref klimatycznych". W Polsce będzie ciepło jak we Włoszech?

Ostrzeżenia IMGW. Na zachodzie i południu kraju należy spodziewać się intensywnego deszczu

"W najbliższym czasie burze kierować się będą dalej na wschód i północny wschód. Aktywniejszym komórkom mogą towarzyszyć krótkotrwałe silniejsze opady deszczu w ciągu 15-30min wysokość opadów może sięgnąć do 20mm" - wyjaśnia w mediach społecznościowych IMGW.

Od godziny 23 w niedzielę obowiązuje też alert dla województwa lubuskiego, gdzie spodziewane są burze z silnym deszczem i same intensywne ulewy. W tym regionie należy spodziewać się deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym, dochodzącym do 40 mm. Wiatr będzie wiał w porywach do ponad 70 km/h.

IMGW podało też ostrzeżenia na poniedziałek 23 sierpnia. O godzinie 6 rano zaczną obowiązywać alerty pierwszego stopnia dotyczące intensywnych opadów deszczu. Obejmą one województwa małopolskie, śląskie, świętokrzyskie, łódzkie i zdecydowaną większość województwa wielkopolskiego. Wstępnie przewiduje się, że niebezpieczne zjawiska atmosferyczne potrwają do godziny 20-23. W tym czasie może spaść nawet do 40 mm deszczu.

Z prognozy ostrzeżeń wynika również, że ostrzeżenie przed ulewami może zostać wydane także dla województwa podkarpackiego, lubelskiego, południowych powiatów województwa mazowieckiego oraz województwa opolskiego i dolnośląskiego. IMGW podkreśla, że alerty są akutalizowane na bieżąco, dlatego warto śledzić komunikaty pogodowe.

Nowa wersja "laguna", tym razem z Mazowsza. Zgłoszenie o niedźwiedziu