Tatry. Pomrów wielki pojawił się w polskich górach. Ślimaki-kanibale mogą zagrażać faunie

W Tatrach został zauważony Pomrów wielki - ślimak imponujących rozmiarów, który zachwyca swoim umaszczeniem. Niestety, chociaż ciekawy ślimak przykuwa wzrok odwiedzających turystów, to jest on niebezpieczny dla naszego ekosystemu.

Pomrów wielki - ślimak, który pojawił się w Tatrach, zagraża naszej faunie

O pojawieniu się w Tatrach ogromnego ślimaka poinformowali na Facebooku pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego. "Ten ślimak na zdjęciu to przybysz z południowo-zachodniej Europy - Pomrów wielki (Limax maximus). Zadziwia swoją wielkością i ubarwieniem turystów w Tatrzańskim Parku Narodowym. Nie jest to niestety radosna wiadomość, bo jest to obcy dla naszej fauny, inwazyjny gatunek ślimaka, notowany na obrzeżu Tatr już w końcu ubiegłego stulecia (Dyduch Falniowska 1991)" - czytamy we wpisie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Jednego z osobników dostrzegł edukator pracujących w parku. Ślimak utopił się w basenie fontanny przy reliktach dawnego dworu Homolaczów w Kuźnicach.

Ogromny ślimak może pożreć mniejsze osobniki

Okazuje się, że pojawienie się nawet jednego pomrowa wielkiego może spowodować ogromne szkody. "Obecność nawet jednego osobnika może w przypadku tego gatunku oznaczać możliwość rozmnożenia się, bo pomrowy wielkie są obojnakami oraz hermafrodytami i mogą w przypadku braku innej możliwości, rozmnożyć się same, bez drugiego osobnika" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez park.

"Spotkanie takiego kolosa z innymi ślimakami może się dla mniejszych od niego skończyć źle, bo poza rozkładającą się materią organiczną i grzybami pomrowy wielkie pożerają również inne ślimaki" - poinformowali pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego.

