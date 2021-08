Karolina Kaczorowska nie żyje. Była wdową po ostatnim prezydencie RP na uchodźstwie. Miała 90 lat

Karolina Kaczorowska od wielu lat była aktywną działaczką Polonii w Wielkiej Brytanii. 19 lipca 1989 r., gdy jej mąż Ryszard Kaczorowski objął urząd Prezydenta RP na uchodźstwie, została ostatnią w historii Pierwszą Damą na uchodźstwie. W grudniu 1990 Kaczorowski przekazał w Warszawie insygnia prezydenckie Lechowi Wałęsie. Dla Karoliny Kaczorowskiej była to pierwsza wizyta w Polsce od 50 lat.

W kwietniu 2010 roku zdecydowała się nie brać udziału w obchodach 70. rocznicy zbrodni katyńskiej z powodu choroby. Jej mąż znalazł się na pokładzie prezydenckiego Tupolewa TU-154 i zginął w wyniku katastrofy wraz z 95 innymi pasażerami.

Karolina Kaczorowska została w 2012 roku odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Informację o jej śmierci potwierdził na Twitterze szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. "Bardzo smutna wiadomość. Dziś w Wielkiej Brytanii odeszła na Wieczną Wartę Pani Karolina Kaczorowska, małżonka ostatniego Prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, Pierwsza Dama Polskiego Londynu, osoba o wielkim sercu i ogromnej dobroci. R.I.P." - napisał.

Wpis o śmierci Karoliny Kaczorowskiej pojawił się również na Twitterze polskiej ambasady w Londynie. "Z wielkim smutkiem otrzymaliśmy dziś wiadomość o śmierci Pani Prezydentowej Karoliny Kaczorowskiej, Pierwszej Damy RP na Uchodźstwie, małżonki ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Dziękujemy za wszystko, co Pani zrobiła dla Polski i Polaków w Wielkiej Brytanii. RIP" - napisano.

Karolina Kaczorowska zmarła w wieku 90 lat

Karolina Kaczorowska, z domu Mariampolska, urodziła się w 1930 r. w Stanisławowie (obecnie Iwano-Frankiwsk na Ukrainie). Po zajęciu przez wojska sowieckie wschodniej części II RP została w 1940 r. wraz z rodziną wywieziona na Syberię. Związek Sowiecki opuściła wraz z Armią Andersa, której żołnierzami byli jej ojciec, brat i przyszły mąż Ryszard Kaczorowski.

Podobnie jak wiele polskich dzieci, poprzez Persję trafiła do Ugandy, do obozu dla polskich uchodźców w osadzie Koja, gdzie uczęszczała do prowadzonej tam polskiej szkoły. Pozostała tam do końca lat 40. Po przyjeździe do Wielkiej Brytanii ukończyła studia na Uniwersytecie w Londynie.

Pracowała następnie jako nauczycielka, poświęciła się również działalności w harcerstwie polskim na uchodźstwie i przy tej okazji poznała przyszłego męża, za którego wyszła za mąż w 1952 r. Mieli dwoje dzieci: Alicję i Jadwigę Jagodę, doczekali się również pięciorga wnuków.