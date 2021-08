Niedziele handlowe 2021. Czy 22 sierpnia sklepy będą otwarte?

Ustawa, która ograniczyła handel w niedziele, weszła w życie 1 marca 2018 roku. Początkowo obowiązywały dwie handlowe niedziele w miesiącu, później jedna, a od 2020 roku duże sklepy i centra handlowe zamknięte są w niemal każdą niedzielę, z kilkoma tylko wyjątkami.

REKLAMA

Zobacz wideo Trudny czas restauratorów. "Jest mnóstwo ofert pracy, na które brakuje odpowiedzi"

Niedziele handlowe 2021. Czy 22 sierpnia wypada handlowa niedziela?

22 sierpnia jest niedzielą niehandlową. Tego dnia obowiązuje zakaz handlu, który obejmuje między innymi supermarkety i sklepy wielkopowierzchniowe oraz centra handlowe. Zakupy będzie można zrobić tego dnia w małych osiedlowych sklepach, aptekach, kwiaciarniach, kawiarniach, sklepach z pamiątkami, na stacjach benzynowych, w sklepach na dworcach lub lotniskach czy w sklepach, które mają status placówki pocztowej (należą do nich niektóre sklepy takie jak Żabka, Dino czy Biedronka).

Które Biedronki są otwarte w niedziele? Lista kilkudziesięciu sklepów

Nowe prawo ma zmniejszyć liczbę sklepów, które korzystają ze statusu placówki pocztowej - zakłada ono, że w niedziele niehandlowe otwarte będą te sklepy, w których działalność pocztowa wyniesie ponad 50 proc. przychodów.

Niedziele handlowe 2021 - lista

Do końca 2021 roku zostały tylko trzy niedziele handlowe. Najbliższa z nich wypada 29 sierpnia. Na kolejne trzeba czekać do 12 i 19 grudnia. Za złamanie zakazu handlu w niedzielę grozi kara od tysiąca do 100 tys. złotych kary.

Zmiany w kanonie lektur. Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie [LISTA[