Generał Waldemar Skrzypczak udzielił wywiadu magazynowi "Wprost". Były wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej został zapytany o sytuację na granicy polsko-białoruskiej, gdzie już od 13 dni koczuje około 30 uchodźców. Generał uważa, że trzeba pomagać migrantom, ale "oni nie mogą być narzędziem politycznego nacisku na Polskę i Unię Europejską". W podobnym tonie wypowiedział się ostatnio też Mateusz Morawiecki.

REKLAMA

Premier o uchodźcach na granicy. "Współczuję im, ale Polska nie ulegnie"

Gen. Waldemar Skrzypczak: UE nie zrobiła nic, by ujarzmić Łukaszenkę

- To skandal, że kiedy imigranci pojawili się na granicy polsko-białoruskiej, UE nie zrobiła nic, by ujarzmić Łukaszenkę. Czy dla Paryża i Berlina ważniejsze są relacje z Putinem, czy jedność UE? Jeśli Unia nie zahamuje tego procesu, Polska powinna zrobić dla imigrantów korytarz do Niemiec i Europy Zachodniej. Niech nim przejdą. W końcu to "turyści" Putina - powiedział dla "Wprost" były dowódca wojsk lądowych Polski.

Premier: Migranci sprowadzeni przez białoruskie służby są na Białorusi

Generał mówił dalej, że bez silnej "osłony" na granicy z Białorusią, Polska "zderzy się mocno z falą migracyjną". - Jeśli będziemy siedzieć z założonymi rękami jak UE, czeka nas katastrofa. Widać jednak, że rząd jest zdeterminowany, by pilnować, aby imigranci w niekontrolowany sposób nie weszli do Polski - mówił dalej.

Skrzypczak o Łukaszence: Zachowuje się jak terrorysta

Gen. Skrzypczak uważa też, że Aleksander Łukaszenka "zachowuje się jak terrorysta" i jest "międzynarodowym przestępcą", z którym Unia Europejska nie potrafi sobie poradzić. Były wiceszef MON powiedział, że prezydent Białorusi robi dokładnie to, czego oczekuje od niego Władimir Putin, czyli burzy siłę Unii Europejskiej.

- Jeśli Unia się szybko nie ogarnie, za rok, dwa będzie w zgliszczach. Oczekiwanie, że Polska sama sobie poradzi, jest ponad nasze siły i możliwości. Nasza wschodnia granica jest też granicą UE - wyjaśnił. Według generała, celem Łukaszenki jest także to, by przedstawić Polskę jako "państwo wrogie uchodźcom".

Usnarz Górny. "Osoby na granicy mówiły, że były bite kolbami karabinów"

Samych uchodźców nazywa "turystami Łukaszenki", którzy według niego trafili do Białorusi za niemałe pieniądze. - Nie spodziewali się, że siłą zostaną wyrzuceni z Białorusi z wycelowanymi w plecy lufami karabinów białoruskich omonowców - dodał. - To metody stosowane przez hitlerowców, które my i Białorusini pamiętamy z czasów II wojny światowej - przyznał dalej.

Generał Waldemar Skrzypczak pełnił też funkcję doradcy dyrektora Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce. Z funkcji tej został zwolniony w 2017 roku po głośnej krytyce wymierzonej w Bartłomieja Misiewicza, cywilnego rzecznika prasowego MON, który domagał się honorów wojskowych.