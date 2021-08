Niecodzienne zjawisko meteorologiczne można było zaobserwować w sobotę 21 sierpnia przed południem. Na nagraniach zarejestrowano trąbę morską, która utworzyła się na Morzu Bałtyckim na wysokości Jastarni. "Tymczasem dziś przed południem na wysokości Jastarni można było zaobserwować kolejną w tegorocznym okresie letnim ładnie wykształconą trąbę wodną!" - czytamy na Facebooku Polish Storm Chaser.

Czym jest trąba wodna?

Trąba wodna, która bywa nazywana także trąbą morską, jest zjawiskiem metodologicznym i jednym z rodzajów trąby powietrznej. Przyjmuje formę wąskiego leja, kolumny a czasem odwróconego stożka. Zazwyczaj trąba morska trwa od pięciu do 10 minut i najczęściej występuje na obszarach tropikalnych i subtropikalnych. Zdarza się, że na wodzie tworzy się więcej niż jedna trąba na raz.

Zobacz wideo Trąba powietrzna w Krzyżanowicach

Trąba wodna, która przeniesie się na ląd, staje się trąbą powietrzną. Zazwyczaj trąby morskie nie są silne, jednak zdarza się, że może się z nich uformować tornado superkomórkowe. Trąby wodne obserwowane są nad polskim wybrzeżem zazwyczaj w drugiej połowie lata oraz na jesieni - wtedy morze jest najcieplejsze, co kontrastuje z chłodniejszym powietrzem polarno-morskim czy arktycznym. Wówczas powstaje duży, pionowy gradient temperatury, w wyniku którego tworzy się prąd wstępujący. Jeśli dojdzie do tego silny wiatr, to wówczas może uformować się trąba wodna, jak miało to miejsce w sobotę.

Trąby wodne na Bałtyku

Trąby wodne nad polskim morzem można było już zaobserwować kilkukrotnie w lecie 2021 roku. Ostatnio miało to miejsce m.in. w poniedziałek 19 lipca w okolicach Władysławowa, Chałup, Karwi, Jastarni oraz Łeby. "Po południu wskutek adwekcji chłodniejszej masy powietrza doszło do rozwoju chmur kłębiastych i kłębiasto-deszczowych. Sprzyjające warunki wzdłuż 'pomorskiego' odcinka Morza Bałtyckiego umożliwiły rozwój całkiem licznych trąb wodnych" - wyjaśniali wówczas Polscy Łowcy Burz.

"Oto kolejny materiał przedstawiający dzisiejsze trąby wodne - tym razem zaobserwowane ok. 10 minut temu w Chałupach na Mierzei Helskiej (woj. pomorskie)" - napisali Łowcy w poście na Facebooku, zamieszczając nagranie kilku trąb morskich.

