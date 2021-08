Andrzej Duda weźmie udział w dożynkach. "Wręczy nagrody na najładniejszy wieniec"

Dożynki rozpoczną się w sobotę 21 sierpnia o godzinie 11:00 od mszy świętej w kościele w Zbylitowskiej Górze w województwie małopolskim. Część oficjalna przeniesiona zostanie natomiast na stadion.

Para prezydencka na dożynkach w Małopolsce. "Wręczy nagrody na najładniejszy wieniec dożynkowy"

"Dziś 21 sierpnia o godz. 13:00 w Zbylitowskiej Górze (woj. małopolskie) prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w Dożynkach Gminy Tarnów" - napisano na Twitterze kancelarii prezydenta.

Posłanka Anna Pieczarka zdradziła portalowi rdn.pl, na czym będzie polegał udział prezydenta w dożynkach. - Para prezydencka wręczy nagrody zwycięzcom gminnego konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy - powiedziała. Trzy najpiękniejsze wieńce zostaną wyłonione przez jury. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się na specjalnie przygotowanej scenie.

"Podczas dożynek gminy Tarnów w Zbylitowskiej Górze będą prezentacje sołectw z degustacjami potraw kół gospodyń wiejskich. W programie także koncerty zespołów folklorystycznych. O 17:00 koncert zespołu MiG, a o 19:00 wystąpi zespół BOYS" - czytamy na stronie radia RDN.

Duda planuje powrót do "wielkiej polityki". Opozycja komentuje

Andrzej Duda wraz z żoną wrócili w poniedziałek 16 sierpnia do Juraty, by dokończyć przerwany urlop. Para prezydencka wyruszyła na wakacje rządowym samolotem embraer. Ja podaje "Fakt", para prezydencka ma zostać nad Bałtykiem do przełomu sierpnia i września. Ośrodek prezydencki jest jednak wyposażony w sprzęt telekonferencyjny, dlatego prezydent w razie potrzeby może kontaktować się z politykami w sprawach dotyczących państwa

Andrzej Duda był już w Juracie w połowie lipca. W międzyczasie jednak udał się na igrzyska olimpijskie do Tokio, a później wrócił do Warszawy na uroczystości z okazji święta Wojska Polskiego. Prezydent przerwał też urlop po to, by wręczyć dymisję Jarosławowi Gowinowi.

Urlop prezydenta, ale też wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, który zajmuje się sprawami bezpieczeństwa, wzbudziły krytykę wśród opozycji. Politycy uważają, że nie powinni oni zajmować się wypoczynkiem w trakcie kryzysu w Afganistanie czy na granicy polsko-białoruskiej.

Duda i Kaczyński na urlopach? Opozycja: Powinni być teraz w Warszawie