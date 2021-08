Pogoda. W weekend ostatni upał. W przyszłym tygodniu mogą pojawić się pierwsze przymrozki

Zanim jednak nadejdą przymrozki, w Polsce zapowiadany jest bardzo ciepły weekend. Już w sobotę 21 sierpnia termometry pokażą 24-25 stopni. Najcieplej będzie w południowych i zachodnich regionach. Na północy, głównie na wybrzeżu, będzie najchłodniej - do 20 stopni.

Najpierw upał, potem przymrozki. W niedzielę lokalnie będzie do 30-31 stopni

Wyższa temperatura zapowiadana jest na niedzielę 22 sierpnia. Z map pogodowych wynika, że może być to ostatni upał w tym sezonie w Polsce, który może dotknąć głównie mieszkańców południowego zachodu. W województwie dolnośląskim, śląskim i w południowych powiatach województwa wielkopolskiego termometry pokażą lokalnie do 30-31 stopni. Na tym obszarze średnia temperatura wyniesie od 26 do 28 stopni. W pozostałych regionach będzie od 20 do 25 stopni.

Jak podaje portal fanipogody.pl, prognozy meteorologiczne wskazują, że będzie to ostatni w tym roku upalny dzień. Już w poniedziałek ma być znacznie chłodniej, a termometry wskażą zaledwie 14-16 stopni na północy kraju. W pozostałych województwach będzie od 18 do 20 stopni. Prognozowane jest także duże zachmurzenie oraz spore opady deszczu.

Przymrozki w sierpniu? Mogą pojawić się w północno-wschodniej Polsce

Jeszcze większy spadek temperatury spodziewany jest na wtorek 24 sierpnia. Wówczas na północy i wschodzie może być zaledwie 10-12 stopni. W nocy temperatura może spaść w tych regionach do 4-6 stopni. "Na północnym wschodzie nie można wykluczyć porannych przymrozków" - czytamy na portalu.

Jak pisze portal twojapogoda.pl, przymrozki mają pojawić się w Polsce za sprawą silnego wpływu powietrza arktycznego. To właśnie te masy powietrza sprawią, że temperatura przy gruncie może spaść w nocy w okolice 0 stopni. "Pierwsze przymrozki spodziewane są we wtorek (24.08), najpierw na północnym wschodzie kraju. Dobę później pojawiać się one mogą już w większości regionów, ale oczywiście wyłącznie lokalnie tam, gdzie niebo rozpogodzi się i takie pozostanie na dłużej" - czytamy. Przymrozki pojawiać się będą zwłaszcza w rejonach leśnych, w górach oraz w okolicach cieków i zbiorników wodnych.

Meteorolodzy ostrzegają, że nawet w miejscach, w których nie wystąpią przymrozki, poranki i noce będą bardzo zimne. Na odczuwalną temperaturę wpłyną też obfite opady deszczu oraz silne porywy wiatru.

Ochłodzenie prognozowane jest w całej Europie Centralnej. Inaczej ma być na południu kontynentu, gdzie nadal zapowiadana jest wysoka temperatura. W Hiszpanii, Grecji, Turcji oraz we Francji i Włoszech pierwszy tydzień września minie pod znakiem upalnej pogody - na południu może być nawet powyżej 35 stopni. Przewidywane są jednak częstsze opady deszczu, co ma poprawić sytuację pożarową chociażby we Włoszech czy Francji.