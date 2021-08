Protest przed KPRM ws. uchodźców w Usnarzu Górnym. "Wielkie państwo boi się 32 osób i kota. No litości!"

Manifestacja odbywała się pod hasłem "Solidarnie z Afgankami i Afgańczykami". Brali w niej udział mieszkający w Polsce Afgańczycy, a także działacze m.in. Fundacji Dom Otwarty, Pracowniczej Demokracji, Lewicy Razem i Zielonych.

- Ludzie! To jest podobno kraj katolicki! Wasz katolicyzm kończy się wtedy, kiedy trzeba przejść od wielkich słów i deklaracji do czynów - mówiła przez megafon jedna z uczestniczek.

W trakcie demonstracji rozlegały się krzyki "Hańba!" i "Solidarność naszą bronią".

- Afganistan to nie jest bezpieczny kraj dla wszystkich - mówił Samir, mieszkający w Polsce Afgańczyk. Zaznaczył, że Afgańczycy "wiedzą, kim są talibowie" i "nie wierzą im". - Potrzebujemy waszej pomocy, wierzymy w to, że Polska jest otwarta na wszystkich imigrantów - apelował mężczyzna.

Natalia Gebert z Fundacji Dom Otwarty zaznaczyła, że "absolutnie nie ma zgody na to, by funkcjonariusze RP torturowali ofiary przemocy i prześladowania". - Odmawianie ludziom jedzenia, pomocy medycznej, możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb: to są tortury. Wielkie państwo w środku Europy boi się 32 osób i kota. No litości! - wyliczała.

- Ludzie nie są nielegalni, nielegalne jest przetrzymywanie ich na granicy w takich warunkach, w jakich nie powinni być przetrzymywani. Nielegalne jest zrównywanie ich z oprawcami, od których uciekli - podkreślała Laura Kwoczała, współprzewodnicząca Ostrej Zieleni - Polskich Młodych Zielonych.

Uchodźcy w Usnarzu Górnym

W pobliżu miejscowości Usnarz Górny na Podlasiu, w pasie rozgraniczającym Polskę i Białoruś, od kilku dni koczuje kilkadziesiąt osób z Bliskiego Wschodu.

Jak informowała Fundacja Ocalenie, to łącznie 32 osoby z Afganistanu, wśród nich 15-letnia dziewczyna i osoby chore. Wcześniej w grupie znajdowały się także kobiety z dziećmi pochodzące z Iraku, wróciły jednak na Białoruś.

Jak przekazywał na Twitterze dziennikarz TOK FM Jakub Medek, sprowadzeni przez Fundację Ocalenie pełnomocnicy prawni mają składać w imieniu afgańskich uchodźców formalne wnioski o objęcie ich ochroną międzynarodową.

Fundacja Ocalenie potwierdziła w piątek, że "każda z 32 osób przetrzymywanych na granicy, wywołana z imienia i nazwiska, wstawała i mówiła "I want international protection" ["Chcę ochrony międzynarodowej" - red.]. "Obecni na miejscu prawnicy posiadający pełnomocnictwa, potwierdzali wolę swoich klientów i klientek. Straż Graniczna nie przepuściła nikogo" - dodano.