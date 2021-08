Pogoda. Niż Luciano odejdzie w stronę Rosji. Jest szansa na słoneczny weekend

Głęboki jak na tę porę roku niż Luciano sprowadził do Polski silny wiatr, przelotne opady deszczu (miejscami też ulewy) oraz spadek temperatury powietrza. Masy chłodnego powietrza znad północnego zachodu doprowadziły do bardzo szybkiego odchylenia temperatury od średniej. Jeszcze w ubiegłym tygodniu Europa mierzyła się z falą upałów, z kolei w tym było znacznie chłodniej. Jak zapowiada się pogoda na najbliższe dni?

Pogoda. Niż Luciano przemieszcza się do Rosji. Do Polski wkroczy wyż

Prezenter TVN Meteo Tomasz Wasilewski przekazał, że chłodny front atmosferyczny znalazł się poza granicami Polski. - Natomiast w tym niżu - wirze, który obraca się odwrotnie do ruchu wskazówek zegara - są kolejne fronty. I w czwartek mamy kolejny front, tym razem front okluzji. To połączenie dwóch frontów - ciepłego i chłodnego. Jeżeli front chłodny dogania poprzedzający go front ciepły, one się po prostu nakładają i tworzy się front okluzji. Właśnie ta okluzja przesuwa się dzisiaj nad północną Polską i to z nią są związane te kolejne opady deszczu - tłumaczył.

Zgodnie z prognozami, w weekend, kiedy Luciano odejdzie, do Polski wkroczy wyż, który poprawi pogodę i zacznie sprowadzać cieplejsze masy powietrza z zachodu oraz południowego zachodu. Na termometrach prawdopodobnie zobaczymy ok. 25-26 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - piątek 20 sierpnia. Na północy i w centrum silne opady

Prezenter zapowiedział też wstępnie prognozę pogody na wrzesień. Prawdopodobnie w tym miesiącu nie dojdzie do dużych odchyleń temperatury. - Skandynawia ma mieć cieplejszy wrzesień niż zwykle, Europa Zachodnia w wielu miejscach, a nad Morzem Czarnym z kolei ma być chłodniej niż zwykle. W naszej części kontynentu wrzesień według amerykańskiej prognozy będzie przeciętny - przekazał.

"W weekend miejscami będzie padać, a w piątek możliwe są burze. Będzie coraz cieplej, w niedzielę na południu temperatura wzrośnie do 29 st. C, tylko na wybrzeżu przez weekend temperatura pozostanie w przedziale 18-20 st. C" - zapowiadali synoptycy IMGW na Twitterze.

Z prognozy pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w sobotę Polska będzie w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia. Utrzyma się jeszcze powietrze polarne morskie. W całym kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Z kolei temperatura powietrza wyniesie od 20 do 25 stopni Celsjusza.

W niedzielę natomiast Polska "będzie w słabo gradientowym obszarze podwyższonego ciśnienia, tylko na zachodzie zaznaczy się wpływ niżu i ciepłego frontu atmosferycznego. Pozostaniemy w powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie zacznie spadać" - czytamy na stronie IMGW.

Zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, wieczorem możliwe też burze. Temperatura powietrza podskoczy w niektórych regionach. Na termometrach zobaczymy od 20 do nawet 29 stopni Celsjusza.