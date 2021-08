Gdzie jest burza? IMGW: Nawałnice wystąpią w większości Polski. Wiatr do 70 km/h

W piątek przez Polskę przemieszcza się zatoka niżowa, czyli obszar obniżonego ciśnienia atmosferycznego wciśnięty w obszar podwyższonego ciśnienia. W takich warunkach na dużym obszarze kraju mogą pojawić się burze.

Gdzie jest burza? Zagrzmi w pasie od województwa dolnośląskiego po podlaskie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnymi burzami. Alerty będą obowiązywać na terenie następujących województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazowieckiego.

Burzom będą towarzyszyć opady deszczu do 15 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru osiągające prędkość do 70 km/h.

IMGW ostrzega również przed burzami w nocy z piątku na sobotę (21/21.08). "Burze w nocy możliwe są głównie początkowo w pasie od Podlasia i Lubelszczyzny po centrum kraju. Punktowo mogą im towarzyszyć intensywniejsze zjawiska - opady deszczu do 10-15 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Niewielka szansa na rozwój burz dotyczyć też będzie wybrzeża. Tam zjawiska będą jednak słabsze - opady deszczu do 5-10 mm, a porywy wiatru do 55-60 km/h" - czytamy w komunikacie IMGW.

Czy przez zmiany klimatu burze będą silniejsze?

Według rządowego dokumentu "Polityka ekologiczna państwa" na skutek zmian klimatu "coraz częściej będzie można zaobserwować silne wiatry, a nawet towarzyszące im incydentalne trąby powietrzne i wyładowania atmosferyczne, które mogą znacząco wpłynąć m.in. na rolnictwo, budownictwo oraz infrastrukturę energetyczną i transportową".

Naukowcy zwracają jednak uwagę, że burze i tornada to złożone zjawiska i na razie nie jest do końca jasne, jak globalne ocieplenie wpłynie na ich siłę i częstość występowania.

- Aby powstała silna burza, muszą zostać spełnione trzy warunki, a wraz z ocieplającym się klimatem bardzo trudno jest określić, jak te poszczególne elementy będą się zmieniały - tłumaczył w rozmowie z Gazeta.pl dr Mateusz Taszarek z UAM.

Niektóre dotychczasowe badania sugerują, że, że burze mogą być częstsze, ale mniej intensywne, jednak naukowcy wciąż badają te zależności. Z kolei warunki sprzyjające powstawaniu trąb powietrznych w Polsce nie uległy większej zmianie na przestrzeni ostatnich dekad - mówił Taszarek. Częściej za to dokumentujemy ich pojawienie się np. nagrania z telefonów komórkowych, co może sprawiać wrażenie, że jest ich więcej.



