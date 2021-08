Macierewicz mówił o "prosowieckiej propagandzie" TVN. Stacja złożyła pozew

- Działalność tej stacji w bardzo wielu fundamentalnych dla Polski sprawach, jak np. zbrodnia smoleńska, była wymierzona przeciwko Polsce - powiedział Antoni Macierewicz w rozmowie z Polskim Radiem 24 i dodał, że należy uświadomić o tym fakcie stronę amerykańską.

Antoni Macierewicz: TVN powstał z agentury sowieckiej

- To jest jakiś niebywały paradoks, który wszystkich, którzy znają historię ostatnich 30 lat Polski, musi szokować. Nazywanie TVN-u wolnym medium jest absurdem. To jest stacja, która powstała z agentury sowieckiej. To jest stacja, która zajmowała się od początku przede wszystkim propagandą prosowiecką i prorosyjską - mówił były szef MON, Antoni Macierewicz.

Jego zdaniem stacja TVN próbuje kontynuować politykę z lat komunistycznych.

TVN złożył pozew i domaga się przeprosin

Na wypowiedź Macierewicza zareagowała stacja TVN. - Stanowczo sprzeciwiamy się takim komentarzom. Stanowią one próbę podważenia wiarygodności TVN i jego amerykańskiego właściciela koncernu Discovery Inc. Już w związku z wcześniejszymi wypowiedziami podjęliśmy kroki prawne i złożyliśmy pozew przeciwko Antoniemu Macierewiczowi za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o TVN, a tym samym naruszenie dóbr osobistych spółki i jej właściciela - powiedziała w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl Katarzyna Issat, szefowa ds. komunikacji korporacyjnej w TVN.

Katarzyna Issat dodała, że stacja domaga się publikacji oficjalnych przeprosin i przypomniała, że Antoni Macierewicz wygłaszał już podobne komentarze w lipcu ubiegłego roku, również na antenie Polskiego Radia.