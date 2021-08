Pogoda na dziś - piątek 20 sierpnia. Na północy i w centrum możliwe silne opady deszczu

Najwięcej szans na słoneczny dzień mają mieszkańcy województwa podkarpackiego. W pozostałych regionach pojawi się więcej chmur, a w raz z nimi opadów deszczu i burz. Największe ulewy mogą mieć miejsce w pasie od południowego zachodu, przez centrum aż po północny wschód kraju.

Temperatura. Dziś maksymalnie od 19 do 24 stopni w ciągu dnia

W piątek najniższa temperatura, 19 stopni, zapowiadana jest w Gdańsku i Szczecinie. Jeden stopień więcej będzie w województwie kujawsko-pomorskim. 21 stopni pokażą termometry w Olsztynie i Zielonej Górze, a 22 stopnie we Wrocławiu i Opolu. W województwach podlaskim, mazowieckim, łódzkim i lubelskim prognozowane są 23 stopnie. Najcieplejszy dzień czeka mieszkańców województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego - tam do 24 stopni w ciągu dnia.

Pogoda na dziś - piątek 20 sierpnia fot. gazeta.pl

Opady. Deszcz pojawi się w całym kraju

W pierwszej części dnia duże zachmurzenie prognozowane jest głównie dla zachodniej i północnej Polski. W ciągu dnia chmury pojawią się także w centrum i na zachodzie kraju. Najbardziej słoneczna aura utrzyma się w południowych regionach. Od zachodu zacznie nadciągać deszczowy front. W województwach dolnośląskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim mogą wytworzyć się nawet komórki burzowe.

Najbardziej intensywny deszcz spodziewany jest w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, dolnośląskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, a wieczorem też w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. Przelotne opady deszczu pojawią się we wszystkich regionach - najwcześniej na zachodzie, a najpóźniej (w nocy z piątku na sobotę) na południowym wschodzie kraju. Wiatr będzie słaby. Tylko w strefie burz może wzmagać się do umiarkowanego. W porywach może wiać wówczas do 50 kilometrów na godzinę.

