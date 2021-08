Polka ewakuowana z Afganistanu: Przebijałam się przez tłum, moją przepustką były paszport i twarz

Monika Szczygielska do Polski wróciła ze swoim mężem, Afgańczykiem. W Kabulu spędziła ostatnie dwa lata, ucząc dzieci języka angielskiego.

REKLAMA

- To był szok, że talibowie weszli w takim [krótkim - red.] czasie. Pamiętam dokładnie godzinę, to było ok. godz. 11. Pojawiły się zapowiedzi, że stoją na obrzeżach. Na początku to było 20 km od Kabulu, później już było 10 km. O godz. 12-13 już pierwsze samochody przejeżdżały głównymi ulicami, kierując się na lotnisko i w stronę pałacu prezydenckiego. Widziałam tłumy z walizkami udające się na lotnisko jak najszybciej - relacjonowała Polka w "Faktach po Faktach" w TVN24.

Afganistan. Protesty przeciwko talibom. Są ofiary śmiertelne

- To było zaskoczenie, jeszcze do kilku dni wcześniej ludzie myśleli, że jeszcze ze trzy miesiące Kabul się będzie trzymał, może tydzień, a to się stało w dzień. Dzień wcześniej został zdobyty Herat i Kandahar, a następnego dnia Kabul. To było pokojowe, w zasadzie bez walki - stwierdziła.

Polka nie udała się na lotnisko pierwszego dnia, chcąc obserwować przebieg wydarzeń. Później skontaktowała się z polską ambasadą w Delhi, która poleciła jej udanie się na lotnisko wojskowe. Z jej relacji wynika, że przed wjazdem do lotniska znajdowały się tłumy Afgańczyków, chcących uciec z kraju.

- Ciężko było przebić się przez tłum, moją przepustką były paszport i twarz, pokazywałam, że nie jestem stąd, że jestem z zagranicy i czeka samolot. Wiem, że ludzie, którzy mieli dokumenty, wizy, ale byli Afgańczykami, nie byli nawet dopuszczeni do rozmowy z talibami zajmującymi się kontrolą ludzi wchodzących na lotnisko - mówiła Monika Szczygielska.

Zobacz wideo Talibowie przejęli władzę w Afganistanie

MSZ: W Afganistanie nie ma już Polaków

Tymczasem w czwartek wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz poinformował, że według informacji jego resortu, w Afganistanie nie ma już żadnych Polaków. W czwartek dwoje ostatnich obywateli Polski wyleciało z Kabulu do Uzbekistanu.

Wiceminister nie wykluczył pojawienia się nowych informacji o Polakach w Afganistanie w perspektywie kolejnych godzin czy dni. - Na ten moment wszyscy Polacy, o których wiedzieliśmy, a którymi mieliśmy kontakt, wylecieli z Afganistanu i są już w większości bezpieczni - przekazał.

Wiceszef MSZ: W Afganistanie nie ma już żadnych Polaków. Sytuacja może się zmienić

Pierwszy samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu przyleciał do Warszawy w środę późnym wieczorem. W czwartek przed południem drugi cywilny samolot z Afgańczykami wylądował na wojskowym lotnisku na warszawskim Okęciu. Przyleciało nim około 20 osób, które współpracowały z polską dyplomacją i wojskiem. Kolejny samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu spodziewany jest najbliższej nocy.

Ewakuacja odbywa się mostem powietrznym między Warszawą a Kabulem, przez Uzbekistan.

Kabul. Amerykanie nie są w stanie zapewnić bezpiecznego dostępu do lotniska