Grzybobranie. Lasy Państwowe ostrzegają. Kurka to nie lisówka pomarańczowa - lepiej ich nie pomylić

Przed wyprawą na grzyby, a już na pewno przed spożyciem swoich zdobyczy należy dokładnie sprawdzić, czy nie zaszła pomyłka - w niektórych przypadkach możemy ją przypłacić zdrowiem, a nawet życiem.

Kurka a lisówka pomarańczowa. Dlaczego nie należy ich pomylić?

"Jajecznica z kurkami to dobra rzecz. Dobra z lasu. Ale żeby wszystkim ta jajecznica smakowała, lepiej kurki nie pomylić z lisówką pomarańczową. To grzyb niejadalny. Już się pojawił w lasach i może oszukać mniej uważnych grzybiarzy" - czytamy na Twitterze Lasów Państwowych. Na opublikowanej grafice opisano, co dokładnie różni te grzyby - między innymi kolor. Kurki są żółte, a lisówki pomarańczowe. Te pierwsze mają grubszy trzon (do 2,5 cm), a pod kapeluszem grubsze listewki w postaci fałd.

Wspomniana lisówka pomarańczowy należy do grzybów niejadalnych. Oznacza to, że nie powoduje poważnego zatrucia, ale mimo to nie nadaje się do jedzenia ze względu na konsystencję, nieprzyjemny smak lub zapach. Spożycie małej ilości tych grzybów nie powinno wywoływać żadnych dolegliwości, warto jednak pamiętać, że zawierają arabitol - organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi cukrowych. Z kolei spożycie dużej ilości arabitolu może skutkować zatruciem pokarmowym, zaburzeniami trawienia, nudnościami, wymiotami, czy biegunką.

GIS przypomina o podstawowych zasadach grzybobrania

"Wyprawy w poszukiwaniu pysznych grzybów to wspaniałe hobby i forma aktywności fizycznej. Należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach, aby mieć pewność, że wrócimy z lasu zadowoleni" - pisze na Twitterze Główny Inspektorat Sanitarny i przypomina o podstawowych zasadach obowiązujących w czasie grzybobrania.

Oto podstawowe zasady, których należy się trzymać, aby uchronić się przed zatruciem i zbierać grzyby z poszanowaniem środowiska naturalnego: