Rusza kolejny proces Zbigniewa S. Ma odpowiedzieć za 186 przestępstw

Prokuratura Okręgowa w Kielcach skierowała do sądu akt oskarżenia, w którym Zbigniewa S. oskarża się o dokonanie 186 przestępstw różnego rodzaju. Odpowie on na zarzuty dotyczące m.in.: wymuszenia czynności urzędowych, znieważenia funkcjonariusza w związku z nadużyciem przez niego uprawnień (87 przestępstw), stosowania gróźb karalnych, zniesławienia oraz znieważenia prezydenta.

REKLAMA

Proces Zbigniewa S. odbędzie się za zamkniętymi drzwiami

Proces Zbigniewa S. przed Sądem Okręgowym w Łodzi rozpocznie się w czwartek 19 sierpnia - przekazało Radio Łódź. Ze względu na charakter oskarżeń będzie on odbywał się za zamkniętymi drzwiami.

"Charakter stawianych oskarżonemu Zbigniewowi S. zarzutów powoduje, iż rozprawa z mocy samego prawa będzie toczyć się z wyłączeniem jawności" - czytamy w oświadczeniu, które zostało przesłane łódzkiej redakcji "Gazety Wyborczej".

Wobec Zbigniewa S. prowadzone są również inne postępowania prokuratorskie. Podejrzewany jest on m.in. o oszustwa w związku z prowadzoną przez niego działalnością charytatywną.

Zbigniew S. i jego rodzina oskarżeni. Grozi mu 20 lat więzienia

Deportacja Zbigniewa S.

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, od grudnia ubiegłego roku Zbigniew S. był poszukiwany w ramach Europejskiego Nakazu Aresztowania. Mężczyznę zatrzymano w Holandii, skąd 2 czerwca tego roku został sprowadzony do Polski. "Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi S., jego żonie Iwonie S. i dwóm wspólnikom Zbigniewa S. W stosunku do Zbigniewa S. akt oskarżenia obejmuje sześć zarzutów oszustwa lub usiłowania oszustwa, sześć zarzutów wyłudzenia zwrotu podatku VAT i dwa zarzuty dotyczące prania pieniędzy" - czytamy w komunikacie prokuratury z 16 lipca.

Nieoficjalnie: Zbigniew S. zatrzymany w Holandii. Wydano za nim ENA

Według śledczych, od maja 2011 roku do czerwca 2013 roku Zbigniew S. miał wyłudzić od Skarbu Państwa ponad dwa miliony złotych, a także usiłować wyłudzić kolejnych niemal pięć milionów. Nie doszło do tego ze względu na kontrolę Urzędu Skarbowego.

Zbigniew S. to polski przedsiębiorca mocno zaangażowany w politykę i działalność charytatywną. Opinii publicznej dał się poznać szerzej po tym, jak w 2015 roku opublikował akta tzw. afery taśmowej.