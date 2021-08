W czwartek Polska jest pod wpływem niżu z ośrodkiem w rejonie Zatoki Botnickiej. Na północy kraju wyraźnie zaznaczy się wpływ chłodnego frontu atmosferycznego. Powietrze napływające do Polski będzie dość stabilne, ale nieznaczna chwiejność atmosfery wystąpi na północny kraju w strefie brzegowej.

Ostrzeżenia IMGW. Silny deszcz z burzami na północy kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym deszczem z burzami. Alerty obowiązują na północy kraju, na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy powiatów:

koszalińskiego

sławieńskiego

Alert drugiego stopnia wydano dla powiatu:

słupskiego

lęborskiego

wejherowskiego

puckiego

Synoptycy IMGW przestrzegają, że na najbardziej zagrożonych terenach wystąpią opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym od 50 do 70 litrów na metr kwadratowy. Mieszkańcom doskwierać będą również porywy wiatru do 80 km/h. W powiatach, gdzie wydano alert pierwszego stopnia, opady deszczu wyniosą od 30 do 50 litrów na metr kwadratowy, za to porywy wiatru osiągną prędkość do 90 km/h.

Ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami obowiązują do około godz. 15:00 - silny wiatr w powiecie sławieńskim powinien jednak ustąpić już w okolicach południa.



Na wszystkich zagrożonych terenach obowiązują również ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanów wody. "W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów deszczu z burzami, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość osiągnięcia stanów wysokich" - ostrzega IMGW.

