Czeka nas tylko kilka upalnych dni, które według najnowszych prognoz, skończą się już w środę.

REKLAMA

Zobacz wideo Ze słońcem nie ma żartów. Jak radzić sobie z upałami?

Wracają upalne dni z temperaturą do 30 stopni

Upalne dni z temperaturą sięgającą 30 stopni Celsjusza mogą wystąpić od niedzieli 22 sierpnia do środy 26 sierpnia głównie na południu kraju - jak wynika z obliczeń wykonywanych w prognostycznym systemie pogodowym w Centrum Informatycznym TASK na Politechnice Gdańskiej przy współpracy z IMGW. W pozostałych częściach kraju temperatura nie powinna przekroczyć 25 stopni Celsjusza.

"Polskie Stonehenge". Nie zabieraj kamieni, bo stanie ci się krzywda

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wiejący z prędkością od 4 do 10 m/s. Jedynie nad morzem i w północnej części kraju można się spodziewać silniejszych porywów wiatru.

Od czwartku do końca miesiąca ochłodzenie i deszcz

Już od czwartku natomiast będzie nieco chłodniej, można też oczekiwać przelotnych opadów w całym kraju. Z kolei "W nocy i nad ranem temperatura powierzchni gruntu może spadać do 6 stopni, lokalnie do 4 stopni Celsjusza. Pod koniec sierpnia możliwe niższe temperatury - do 2 stopni Celsjusza" - informuje IMGW.

Migranci na granicy polsko-białoruskiej. Obozowisko zasłonięto

"Prezentowana prognoza jest wynikiem obliczeń numerycznego modelu pogodowego i nie jest weryfikowana przez synoptyków" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na swojej stronie internetowej. "Obliczenia są wykonywane w prognostycznym systemie pogodowym WRF METEOPG, operacyjnie pracującym w Centrum Informatycznym TASK na Politechnice Gdańskiej na superkomputerze TRYTON. Prognozy z WRF METEOPG powstają we współpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym, na mocy porozumienia o współpracy z 2019 r. koordynowanego przez prof. Mariusza J. Figurskiego" - czytamy.