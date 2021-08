W Tatry wróciła zima. Na Kasprowym Wierchu spadł śnieg [WIDEO]

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej twierdzą, że śnieg może być zwiastunem tego, że w Tatrach kończy się już lato. Chociaż zima zacznie się dopiero za cztery miesiące, to jej pierwsze oznaki pojawiły się właśnie 18 sierpnia.

Pierwsze opady śniegu na Kasprowym Wierchu. "W Tatrach lato powoli dobiega końca"

"Na Wysokogórskiej Stacji IMGW Kasprowy Wierch nad ranem zanotowaliśmy opady śniegu. Są to pierwsze opady śniegu od ponad dwóch miesięcy na szczytach polskich gór. Aktualnie temperatura przekracza nieśmiało 3 stopnie. W Tatrach lato powoli dobiega końca" - napisano na stronie IMGW na Twitterze.

Do wpisu dołączono też nagranie, na którym widać padający śnieg. Film udostępnił przewodnik wysokogórski Michał Trzebunia, który znajdował się wówczas w Tatrach.

Ochłodzenie w Polsce utrzyma się co najmniej do soboty

Ochłodzenie, przelotny deszcz oraz silne porywy wiatru pojawiły się w Polsce na skutek działania niżu Luciano, który znajduje się nad Skandynawią. Z powodu rozkładu układów barycznych, silny wiatr wprowadza do polski mroźne i wilgotne powietrze znad Morza Północnego a nawet Grenlandii.

Pogoda. Luciano przynosi ochłodzenie i silny wiatr. Kiedy się ociepli?

Z zapowiedzi synoptyków wynika, że ochłodzenie utrzyma się co najmniej do weekendu. 21 sierpnia na termometrach mają pokazać się wyższe wartości, a temperatura ma osiągnąć w ciągu dnia 22-25 stopni. Upały mają jeszcze wrócić w ostatnim tygodniu sierpnia, ale nie potrwają one zbyt długo. Jak pisze portal twojapogoda.pl, coraz częściej należy spodziewać się natomiast sporych ochłodzeń, niż gwałtownych wzrostów temperatury.