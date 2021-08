Kraków. Po jednym z osiedli pełzał Pyton Królewski. Do akcji wkroczyli strażnicy miejscy

Mieszkaniec osiedla Centrum E w Krakowie dokonał niezwykłego odkrycia. Pod jednym z samochodów znajdował się wąż - pyton królewski. Na szczęście mężczyzna zachował zimną krew i nie przestraszył się wystającego spod samochodu gada, i niezwłocznie zawiadomił o zdarzeniu krakowską straż miejską.

REKLAMA

Zobacz wideo Straż miejska uratowała borsuka, który wpadł do rzeki Strzyża

Odłowiony przez strażników pyton królewski trafił do... sklepu zoologicznego

Strażnicy znaleźli się na miejscu około godziny 21:20. Okazało się wówczas, że pod samochodem znajduje się pyton królewski o długości 1,5 metra. Z relacji funkcjonariuszy wynika, ze gad "leniwie zmierza w stronę bloku". "Ten mało zrywny sposób bycia w sumie był nam na rękę, bo dzięki temu bez problemu zabezpieczyliśmy go przed dostępem osób postronnych" - przekazali strażnicy biorący udział w akcji odławiania węża.

Prokuratura zajmie się antyszczepionkowcami, którzy grozili dr. Karaudzie

"Później zadzwoniliśmy do pobliskiego sklepu zoologicznego w nadziei, że 'królewski gad' może pochodzić stamtąd. Niestety trop był zły, ale za to pracownik bardzo dobry. Wziął bowiem węża do sklepu i obiecał, że się nim zajmie do czasu odbioru przez powiadomionych o zdarzeniu specjalistów" - zrelacjonowali finał niecodziennego zdarzenia krakowscy mundurowi.

Pyton królewski jest często hodowany w terrariach. Gad ten powinien być zarejestrowany

Pyton królewski jest jednym z najmniejszych węży z rodziny pytonów. Jest często hodowany w terrariach głównie ze względu na ciekawe ubarwienie - brązowe i ciemnobrązowe plamy z beżowymi wzorami. Spód jego ciała jest najczęściej biały. Pytony królewskie osiągają od 120 do 180 cm i ważą około dwóch kilogramów. Naturalnie występują w Afryce Zachodniej i Środkowej. Odżywiają się ptactwem oraz małymi gryzoniami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wprowadziła dla osób posiadających żywe ssaki, ptaki, gady lub płazy z gatunków wymienionych w załącznikach do Rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej nr 338/97 (rozporządzenie dotyczy także wszystkich pytonów) obowiązek rejestracji takich zwierząt u starosty. Celem rejestracji jest ograniczenie przemytu oraz nielegalnego handlu gatunkami zagrożonymi wyginięciem, a także wypuszczania na wolność zwierząt, które mogą zagrozić rodzimej faunie.

Zarejestrować można tylko te osobniki, które posiadają udokumentowane i legalne pochodzenie (chyba, że właściciel nabył zwierzę z listy przed wejściem ustawy w życie - co miało miejsce w listopadzie 2004 roku). Rejestracja musi odbyć się w ciągu 14 dni od momentu wejścia w posiadanie zwierzęcia lub od jego przywiezienia do kraju. Do gatunków, których rejestracja jest konieczna na podstawie wyżej wspomnianego rozporządzenia zalicza się:

wszystkie gatunki małpiatek oraz małp właściwych,

wszystkie gatunki papug z wyjątkiem papużek falistych i nimf,

żółwie czerwonolice, greckie lub stepowe,

legwany zielone,

wszystkie gatunki waranów,

kameleony pospolite,

wszystkie gatunki wężów boa i pytonów,

wszystkie gatunki drzewołazów itp.

Dwuletnia dziewczynka została zostawiona w oknie życia w Częstochowie. Teraz matka chce ją odzyskać