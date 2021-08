Elbląg. Jechał pociągiem i nie pamiętał, kim jest. Policja ustaliła tożsamość mężczyzny

Policjanci z Komendy Miejskiej w Elblągu w województwie warmińsko-mazurskim w poniedziałek 16 sierpnia interweniowali w sprawie jednego z pasażerów pociągu Warszawa-Gdynia (skład był kontrolowany w miejscowości Pasłęk). Mężczyzna nie miał przy sobie biletu ani żadnych dokumentów. Nie był też w stanie podać swoich danych do kontroli, w związku z czym obsługa pociągu zaalarmowała funkcjonariuszy.

Elbląg. Tajemniczy pasażer został zatrzymany

Funkcjonariusze wypytywali o mężczyznę pozostałych podróżujących, okazał się jednak, że żaden z pasażerów pociągu go nie znał. Został więc zatrzymany do ustalenia tożsamości. Na czas prowadzonych czynności przetransportowano go do pomieszczenia dla osób zatrzymanych w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu.

Mężczyzna został też przebadany przez lekarza. Ten jednak nie wykrył u niego żadnych innych objawów, które mogłyby wzbudzić niepokój. We wtorek policja opublikowała zdjęcie pasażera oraz jego rysopis.

Elbląg. Pasażer pociągu nie pamięta, kim jest. Policja prosi o pomoc

Policja ustaliła, kim jest mężczyzna

Jak przekazywał tvn24.pl, w środę ok. godz. 10 policja poinformowała, że udało się ustalić tożsamość pasażera. To 24-letni mieszkaniec województwa świętokrzyskiego.

- Kilku członków jego rodziny zobaczyło zdjęcie publikowane w mediach i sami się do nas odezwali. Sprawdziliśmy podane przez nich dane - przekazał Jakub Sawicki z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. - Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w nasze działania - dodał. Według informacji policji mężczyzna ma problemy zdrowotne, a także rodzinne. Po tym, jak udało się ustalić jego tożsamość, samodzielnie opuścił komendę.

