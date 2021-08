Elbląg. Kim jest pasażer pociągu relacji Warszawa-Gdynia? Mężczyzna nie pamięta, kim jest

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu w województwie warmińsko-mazurskim udostępnili zdjęcie mężczyzny, który nie pamięta skąd pochodzi ani jak się nazywa. Funkcjonariusze udostępnili jego rysopis oraz dane kontaktowe.

Poznajesz tego mężczyznę? Pasażer pociągu nie pamięta, kim jest. Policja prosi o pomoc

Z ustaleń policji wynika, że w poniedziałek 16 sierpnia mężczyzna jechał pociągiem relacji Warszawa Wschodnia-Gdynia Główna (skład kontrolowany był w miejscowości Pasłęk). Pasażer nie miał jednak przy sobie żadnych dokumentów ani biletu. Nie potrafił też podać swoich danych do kontroli.

Obsługa pociągu od razu zawiadomiła służby o tej sytuacji, a pasażer został zatrzymany w celu ustalenia jego tożsamości. - W tej sprawie zostali rozpytani pasażerowie z pociągu, którzy stwierdzili, że nie wiedzą, kim jest - przekazał portalowi Onet.pl Jakub Sawicki z zespołu prasowego KMP w Elblągu. Mężczyzna został już przebadany przez lekarza, jednak nie odkrył on u niego żadnych niepokojących objawów.

Poza zdjęciem policja podała też rysopis mężczyzny. Ma on około 30-35 lat i 170 cm wzrostu. Jest normalnej budowy ciała. Ma krótko obcięte, czarne włosy. Na twarzy ma krótki zarost. Ubrany jest w białą koszulkę polo z napisem "Adidas", czarne spodnie dresowe z białymi paskami i napisem "Adidas" oraz czarne buty. Miał przy sobie czarny plecak z napisem "VANS OF THE WALL".

"Prosimy wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na temat wyżej wskazanego mężczyzny o kontakt - numer telefonu alarmowego 997 lub 112, 47 734 19 00 lub mailowo: policja@elblag.ol.policja.gov.pl" - napisano w komunikacie policji w Elblągu.

