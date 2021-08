Minister Zdrowia był gościem programu "Tłit" w Wirtualnej Polsce. Adam Niedzielski zapowiedział, że od roku szkolnego 2020/2021 dzieci wrócą do szkoły tak, jak zapowiadał to wcześniej minister Przemysław Czarnek. Podkreślił też, że będzie to nauka w trybie stacjonarnym.

REKLAMA

Zobacz wideo Rząd zapowiada kolejne programy zachęcające do szczepień

Nowe obostrzenia na jesień. Adam Niedzielski o regionach, które są nimi najbardziej zagrożone

Dziennikarz zapytał też ministra zdrowia o to, jakie obostrzenia mogą być wprowadzone na jesieni, kiedy według prognoz ma rozpocząć się kolejna fala epidemii koronawirusa. Adam Niedzielski zaznaczył, że rząd przygotowuje różne plany, które ewentualnie mogą być zastosowane, ale wszystko będzie zależało od aktualnej sytuacji.

- Dopracowujemy model ewentualnych obostrzeń, bo na razie sytuacja nie wskazuje na to, by były konieczne. Mamy dwa fundamentalne założenia, które będą zupełnie rożne w stosunku do tego, co było wcześniej - mówił dalej polityk.

Szef MZ pokazał dane. "Zakażenia wśród osób do 40 lat do ponad 56 proc."

- Dokonujemy przeskalowania, jeśli chodzi o liczbę zakażeń. To jest to, co obserwujemy w innych krajach. Taka sama liczba zakażeń, przekłada się na około 40 proc. mniej hospitalizacji. A obostrzenia były przede wszystkim metodą na to, by zapobiec przeciążeniu infrastruktury szpitalnej - dodał. Z wypowiedzi wynika więc, że obostrzenia mogą być wprowadzane przy innej liczbie zakażeń, niż miało to miejsce do tej pory.

- Drugie kryterium dotyczyć będzie parametrów wyszczepienia. Jeżeli mamy dwa regiony, które w przeliczeniu na 10-100 tysięcy mają podobne liczy zakażeń, no to wiadomo, że ryzyko trudnej sytuacji epidemicznej jest tam, gdzie ten poziom wyszczepienia jest mniejszy, bo tam ewentualna presja na szpitale będzie wyższa - wyjaśnił minister zdrowia. Dopytywany polityk przyznał, że analiza resortu na razie prowadzona jest w skali województw, ale "niewykluczone jest zejście do poziomu powiatowego".

Nowa zachęta do szczepień. Pracodawca będzie mógł sprawdzić, czy pracownik jest zaszczepiony

- Wszyscy wiemy, że pod kątem wyszczepienia najgorzej sytuacja wygląda na tzw. ścianie wschodniej - mówił. Adam Niedzielski wymienił województwa: podkarpackie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie i świętokrzyskie. Minister pytany o to, czy Polska wprowadzi takie obostrzenia dla niezaszczepionych jak Francja (która zakazuje np. wchodzenia do kin czy restauracji osobom bez paszportu covidowego), odpowiedział, że na razie rząd skupia się na bardziej "miękkich" zachętach do szczepień.

Adam Niedzielski przyznał, że z analiz resortu wynika, że jest kwestia, która mogłaby przekonać niezdecydowanych do szczepień i ministerstwo już pracuje nad tym projektem. Jest to kwestia tego, by pracodawcy mogli sprawdzać, czy ich pracownicy przyjęli szczepionkę. - Ten projekt jest finalizowany, wyznacznikiem będzie najbliższe posiedzenie Sejmu - poinformował polityk.

Jakie są założenia projektu? - Jeżeli praca wymaga dużej liczby kontaktów, to chcemy, żeby pracodawca mógł ograniczać ryzyko zakażenia. Nie przewidujemy absolutnie możliwości zwalniania niezaszczepionego pracownika, tylko o możliwość przesunięcia go do tej części, gdzie np. kontakty nie będą intensywne - wyjaśnił polityk.

Ministerstwo Zdrowia: 221 zakażeń koronawirusem i 7 ofiar śmiertelnych