Dworczyk: Dwa samoloty są w drodze do Afganistanu. Trzeci wystartuje wkrótce

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk we wtorek 17 sierpnia był gościem w programie "Graffiti" na antenie Polsat News. Minister odniósł się do niestabilnej sytuacji w Afganistanie. - Amerykanie kontrolują sytuację wokół lotniska, ale zorganizowanie załadunku do samolotów, które pojawią się w Kabulu, jest dużym wyzwaniem - mówił.

Zobacz wideo Mateusz Morawiecki o sytuacji w Afganistanie (16 sierpnia)

Minister Dworczyk: Dwa samoloty są w drodze do Kabulu

Minister Dworczyk przekazał, że dwa polskie samoloty wyruszyły w drogę do Afganistanu, a wkrótce wystartuje także trzeci. - Mówimy o locie statków powietrznych, ale tak naprawdę to bardzo duża operacja logistyczna, koordynowana przez MSZ, realizowana przez MON przy współpracy z innymi resortami. Jest to szereg wyzwań, z którymi trzeba się zmierzyć i z którymi mierzą się dzisiaj różne kraje zabierające z Afganistanu swoich obywateli oraz tych Afgańczyków, którzy przez ostatnie 20 lat współpracowali z kontyngentami poszczególnych krajów zaangażowanych w misję w Afganistanie - tłumaczył szef KPRM.

Z informacji polityka wynika, że w tej chwili na liście do ewakuacji znalazło się ok. 100 osób, które współpracowały z Polskim Kontyngentem Wojskowym. - Zależy nam na wszystkich osobach, które udzielały wparcia. Tam sytuacja jest trudna, niestabilna. Samo dotarcie do Kabulu może stanowić problem - mówił minister Dworczyk.

- Przypadki obywateli polskich są sporadyczne, chodzi o osoby, które współpracowały z PKW - wyjaśniał. Jednocześnie przypomniał, że ambasada RP w Kabulu nie działa od kilku lat.

Dworczyk przekazał też, że polscy dyplomaci bardzo intensywnie pracują nad odnalezieniem wszystkich osób, które zgłosiły do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych chęć wyjazdu. Polityk informował, że akcja ewakuacji była prowadzona już w czerwcu, ale w związku z dynamiczną zmianą sytuacji, teraz na wyjazd decyduje się więcej osób niż wówczas.

Sytuacja w Afganistanie. Chaos w Kabulu

Na ulicach Kabulu panuje chaos. Tysiące ludzi próbują dostać się na lotnisko, aby wydostać się z kraju. Talibom udało się opanować cały kraj w nieco ponad tydzień. Nie wiadomo, ile osób jest teraz w mieście (liczbę mieszkańców szacowano wcześniej na 4 miliony), bo w ostatnich dniach przyjechały tam tysiące osób z podbitych przez talibów miast.

Talibowie zaapelowali do mieszkańców Kabulu, by powrócili do swoich domów. Z kolei ich rzecznik zapewnił, że mimo obaw dziewczynki będą miały prawo do edukacji, kobiety będą mogły pracować, a obcokrajowcy będą mogli opuścić Afganistan. Zapewniał też, że nowe władze nie planują odwetu na dotychczasowych żołnierzach czy pracownikach administracji państwowej. Mówił, że żołnierze będą mogli bezpiecznie wrócić do swoich domów.

