Ostrzeżenie IMGW. Gdzie jest burza? Uwaga na silny wiatr, w porywach nawet do 75 km/h

Zapowiada się wietrzny i miejscami deszczowy dzień. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia zarówno przed silnym wiatrem, jak i deszczem z burzami.

REKLAMA

Zobacz wideo Ocieplenie klimatu zaszkodzi Bałtykowi. "Nie będzie lazuru. Może być nieprzyjemnie pachnąca, brunatna ciecz"

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW: Silny wiatr

Na stronie internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pojawiły się ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące silnego wiatru, a synoptycy ocenili ich prawdopodobieństwo na 80 procent. "Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu i zachodu" - czytamy.

Te obrazy wyryją się w pamięci świata. Katastrofa Zachodu na lotnisku w Kabulu

Ostrzeżenia dotyczą północno-zachodniej Polski, czyli niektórych obszarów położonych na terenie województw wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, a także północnych obszarów pomorskiego. IMGW zastrzega, że warunki pogodowe są dynamiczne, a ostrzeżenie, które póki co obowiązuje do wtorku do godziny 19:00, może ulegać aktualizacji.

Silny deszcz z burzami

Nie tylko wiatr może dzisiaj dać się we znaki mieszkańcom północno-zachodniej Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarski Wodnej ostrzega na tym obszarze również przed silnym deszczem z burzami, który może wystąpić do południa. Chodzi o północną część województw pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Sytuacja w Afganistanie. Boris Johnson planuje szczyt G7

Silny deszcz z burzami może też wystąpić do godziny 11:00 w województwie mazowieckim, lubelskim, podlaskim i wschodniej części warmińsko-mazurskiego. Ze względu na prognozowane burze, wydano też ostrzeżenia dotyczące gwałtownych wzrostów stanów wody na zlewni dopływów Wisły, Narwi, Bugu oraz zlewni dopływów Pregoły. "W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych" - czytamy.