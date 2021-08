Grecja, Włochy i Hiszpania trawione przez pożary. W tych regionach turyści muszą na siebie uważać

Zobacz wideo Pożary pustoszą góry na terenie Kosowa

Pożary na południu Europy. Grecja

Fala upałów, która w ostatnich tygodniach napłynęła do Grecji doprowadziła do wybuchu ponad 500 pożarów. Do najbardziej dotkniętych żywiołem regionów należy Eubea (Evia), wyspa położona na wschodzie kraju. W ciągu 10 dni żywioł strawił obszar o powierzchni niemal 51 tys. hektarów. Mieszkańców ewakuowano. Spłonęło co najmniej 150 budynków mieszkalnych.

W poniedziałek 16 sierpnia na jednej z gór w pobliżu oddalonego ok. 60 km od Aten wybuchł pożar, który wypuścił gęste pióropusze dymu nad ruchliwą plażę. Ogień pojawił się też na zalesionym terenie w pobliżu wioski Vilia na północ od stolicy, w pobliżu letniego obozu dla dzieci. Miejscowość ta położona jest nieco ponad 50 km od Aten.

Grecja. Pożary w 10 dni pożarły wyspę Eubea. Porażające zdjęcia satelitarne

Wcześniej w poniedziałek władze Grecji ostrzegły mieszkańców przed możliwym wybuchem pożarów w czterech regionach: Attyce, Grecji Środkowej (zwłaszcza prefektury Eubea i Viotia), Peloponezie (okolice Koryntu i Argolidy) oraz Regionie Morza Śródziemnego (prefektura Chios).

Ministerstwo Obrony Cywilnej zaleciło zachowanie ostrożności i unikanie działań mogących spowodować pożar, takich jak wypalanie traw, korzystania z maszyn generujących iskry, rozpalanie ognisk czy urządzanie grilla. Do 20 sierpnia zakazane jest wchodzenie do lasów, parków narodowych i obszarów objętych przez UE programem Natura 2000.

Pożary na południu Europy. Hiszpania

Z ogromnymi pożarami zmaga się również Hiszpania. Setki mieszkańców zostało ewakuowanych z centralnej części prowincji Ávila (w środkowej Hiszpanii, w regionie Kastylia i León). Strażacy z hiszpańskiej jednostki ds. nagłych wypadków wojskowych walczyli z ogniem również w Azuébar w Walencji. W akcji wykorzystano 12 samolotów. Ogień zagraża także parkowi narodowemu Sierra de Espadan, w regionie Walencji.

Pożary lasów w Hiszpanii. Ewakuowano setki osób. Padł nowy rekord temperatury

Większość pożarów ma miejsce na obszarach wiejskich i rolniczych w środkowej i południowej Hiszpanii, z dala od najpopularniejszych miast wakacyjnych i obszarów przybrzeżnych, o czym poinformował "The Independent".

Brytyjski dziennik podaje, że ok. 600 osób zostało ewakuowanych z pięciu miast w Ávili, oddalonej o 110 km na północny zachód od Madrytu; w Azuébar około 300 żołnierzy i 21 samolotów zostało rozmieszczonych w celu zwalczania pożarów szalejących na obszarze 500 hektarów. W czwartek w Massaluca w regionie Tarragona wybuchł pożar, który spalił 75 hektarów ziemi i zmusił miejscowy kemping do całkowitej ewakuacji.

Ostatni weekend w Hiszpanii był niezwykle gorący. W sobotę padł rekord temperatury w miejscowości Montoro położonej nieopodal Kordoby w Andaluzji: termometry wskazywały 47,4 stopnia Celsjusza, czyli 0,1 stopnia więcej niż wynosił poprzedni rekord - 46,9 z lipca 2017 roku.

Pożary na południu Europy. Włochy

W poniedziałek wieczorem włoscy strażacy zgłosili prawie 630 operacji w całym kraju w czasie 12 godzin, z płomieniami powodującymi zniszczenia, zwłaszcza na Sycylii i w Kalabrii na południu Włoch, przekazała Deutsche Presse-Agentur.

Z kolei TVN Meteo poinformowało o dużym pożarze w miejscowości Framura na zachodzie regionu Liguria. Ogień gaszono z użyciem kilku samolotów. Ewakuowano niektóre domy. Od sobotniego popołudnia trwa akcja gaśnicza w lesie w w miejscowości Vicopisano w Toskanii. Pożar wybuchł też w gminie Mesyna w rejonie Campo Italia w północno-wschodniej części Sycylii. Interweniuje kilka ekip strażaków. Tu również pożar gaszony jest z powietrza.

Powodzie w północnej Turcji. Nie żyje co najmniej siedem osób

Jeśli chodzi o temperaturę, fala upałów we Włoszech na razie minęła. Ministerstwo Zdrowia obniżyło poziom ostrzegania przed upałami w całym kraju na kolejne dwa dni. Oficjalny raport pogodowy wojska przewiduje niższe temperatury - w okolicach 30 stopni Celsjusza - dla większości obszaru Włoch. Jednak z powodu suszy ryzyko pożarów lasów pozostaje wysokie, zwłaszcza na Sycylii.