Słupsk. Ścięto dęby poświęcone pamięci Lecha i Marii Kaczyńskich. Policja szuka sprawców

Policja w Słupsku szuka sprawców zniszczenia dębów, które poświęcone są pamięci Lecha i Marii Kaczyńskich. Drzewa, które do tej pory rosły przy ul. Jagiełły, zostały ścięte. Policja, która otrzymała zgłoszenie 14 sierpnia ok. godz. 19, nie ma wątpliwości, że było to działanie celowe. Prosi świadków o pomoc w ujęciu sprawcy lub sprawców.

