Ponad 1800 uniwersytetów jest co roku ocenianych przez Academic Ranking of World Universities (ARWU), a 1000 najlepszych jest publikowanych w rankingu.

Lista Szanghajska 2021. 10 polskich uczelni na liście najlepszych uniwersytetów na świecie

Najlepszymi polskimi uczelniami, zgodnie z Listą Szanghajską, są Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński. Rok temu Uniwersytet Warszawski znajdował się w czwartej setce, a Uniwersytet Jagielloński podobnie jak w 2021 roku - w piątej setce. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie podobnie jak w 2021 roku znajduje się w ósmej setce, a Warszawski Uniwersytet Medyczny awansował z ostatniej setki do ósmej. W dziewiątej setce znalazły się: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W dziesiątej setce rankingu znalazły się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Wrocławska i Politechnika Warszawska.

Lista Szanghajska. Jakie są kryteria oceniania światowych uczelni?

Academic Ranking of World Universities (ARWU) do oceniania uczelni stosuje specjalne kryteria. Wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników - w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywców Nagród Nobla i Medali Fields, liczbę wysoko cytowanych badaczy wybranych przez Clarivate Analytics, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismach Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index oraz osiągnięcia w stosunku do wielkości uniwersytetu.

Academic Ranking of World Universities (ARWU) został po raz pierwszy opublikowany w czerwcu 2003 r. przez Centrum Uniwersytetów Światowej Klasy (CWCU), Graduate School of Education (dawniej Institute of Higher Education) z Shanghai Jiao Tong University w Chinach.