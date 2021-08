Jak podaje polsatnews.pl, do wypadku doszło w niedzielę 15 sierpnia wieczorem. Czteroosobowa rodzina szła chodnikiem przy ulicy Kościelnej w Daleszycach w powiecie kieleckim (woj. świętokrzyskie). W pewnym momencie na chodnik wjechał kierowca osobówki.

Daleszyce. Nie żyje 38-latnia matka i jej córka. Ojciec w ostatniej chwili uchronił syna przed wypadkiem

- Kierujący najprawdopodobniej zjechał z drogi, wjechał na chodnik i potrącił kobietę z dzieckiem. Niestety, życia 38-latki oraz czteroletniej dziewczynki nie udało się uratować - powiedział Polsat News mł. asp. Damian Janus z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Z wypadku bez szwanku wyszedł ojciec, któremu udało się złapać syna i uchronić go przed wypadkiem. Kierujący volkswagenem nie udzielił poszkodowanym pomocy i odjechał z miejsca zdarzenia.

Funkcjonariuszom bardzo szybko udało się namierzyć samochód, który prawdopodobnie brał udział w wypadku. Na jednej z posesji w miejscowości Daleszyce zatrzymano 39-letniego właściciela pojazdu. Tego samego wieczoru policjanci zatrzymali także dwóch kolejnych mężczyzn w wieku 33 i 35 lat. Wszyscy byli pijani.

Na razie nie wiadomo, który z zatrzymanych kierował osobówką. - Ustalamy, który mężczyzna siedział za kierownicą auta, a którzy byli pasażerami podczas tego tragicznego zdarzenia. Możliwe, że jeszcze dzisiaj uda się ustalić sprawcę wypadku - powiedział w poniedziałek mł. asp. Damian Janus w rozmowie z PAP.

Na stronach policji znajduje się mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym w czasie wakacji 2021. Od początku sezonu urlopowego doszło w Polsce do 281 wypadków, z czego osiem miało miejsce w ciągu ostatniej doby. W wyniku tych zdarzeń tych zginęło 57 osób. "Bieżąca aktualizacja mapy, w tym wizualizacja, ma na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii, do jakich dochodzi na polskich drogach, skłonić do refleksji użytkowników dróg, jak również zachęcić media do dyskusji na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego" - napisano w komunikacie.