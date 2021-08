Gdzie jest burza? IMGW wydało ostrzeżenia dla 11 województw. Ulewa, grad i wiatr do 90 km/h

Poniedziałek 16 sierpnia będzie ciepły, a na południu nawet upalny. Dla 11 województw Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Od wtorku natomiast spodziewane jest znaczne ochłodzenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy wiesz, jak się zachować podczas burzy?

Ostrzeżenia IMGW przed burzami. Ulewne deszcze zwłaszcza w centrum i na wschodzie kraju

Alerty przed burzami z gradem dotyczą województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego oraz większej części województwa wielkopolskiego (powiaty: kolski, koniński, słupecki, pleszewski, jarociński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, kępiński, kaliski, turecki oraz miasta Konin i Kalisz) i dolnośląskiego (powiaty: milicki, trzebnicki, wołoski, średzki, jaworski, karkonoski, kamiennogórski, wałbrzyski, świdnicki, kłodzki, dzierżoniowski, ząbkowicki, strzeliński, wrocławski, oławski, oleśnicki oraz miasta Wałbrzych, Wrocław i Jelenia Góra).

Ostrzeżenia obowiązują od godziny 11-12. Na południu i w centrum alerty wydane są do godziny 21-23, a na wschodzie do północy.

W regionach tych prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne deszcze do 20-30 mm, a lokalnie także do 40 mm. Porywy wiatru będą dochodzić do 80-90 kilometrów na godzinę. Miejscami należy spodziewać się także gradu.

IMGW ostrzega też, że w nocy z 16 na 17 sierpnia występuje duże prawdopodobieństwo pojawienia się niebezpiecznych zjawisk związanych z burzami i ulewami - zwłaszcza na wschodzie i w centrum kraju.

Pogoda. Żegnamy się z upałem. Ochłodzenie przyjdzie już we wtorek

Poza tym w województwach śląskim, małopolskim i podkarpackim wydano ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Temperatura będzie wynosić w ciągu dnia od 27 do 31 stopni. W nocy termometry pokażą od 16 do 19 stopni.

We wtorek należy spodziewać się ochłodzenia. 17 sierpnia temperatura spadnie do 18-21 stopni w całym kraju.