- Stanowczo odradzałabym prezydentowi podpisanie ustawy o nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego [KPA-red.] w tym brzmieniu, bo nie ma w niej ani prawa, ani sprawiedliwości - podkreśliła w rozmowie z WP Jolanta Turczynowicz-Kieryłło. Była szefowa kampanii wyborczej Andrzeja Dudy dodała, że "prezydent nie może zasłaniać oczu na międzynarodową pozycję Polski, na to, jak w wyniku jego podpisu ukształtuje się polityka zagraniczna, a zwłaszcza bezpieczeństwo Polski".

Jolanta Turczynowicz-Kieryłło: Nowelizacja narusza prawo własności chronione polskimi i międzynarodowymi przepisami

Prezydent Andrzej Duda w sobotę 14 sierpnia podpisał nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego. Zdaniem Turczynowicz-Kieryłło, prawniczki, która była w 2020 roku szefową kampanii wyborczej obecnie urzędującego prezydenta, złożenie przez głowę państwa podpisu było błędem.

- Wbrew temu, co jest w oświadczeniu prezydenta, nowelizacja ustawy podważa zaufanie obywateli do państwa. Zaufanie obywateli polskich i spadkobierców ofiar Holocaustu. Ta nowelizacja narusza prawo własności chronione polskimi i międzynarodowymi przepisami. I w tym sensie opór środowisk żydowskich ma sens - wyjaśniła Jolanta Turczynowicz-Kieryłło.

Jolanta Turczynowicz-Kieryłło: To kłamstwo i nadużycie, by wrzucać przestępców do jednego worka z uczciwymi ludźmi

Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja dotyczy zwrotu znacjonalizowanego mienia, w tym nieruchomości. Przepisy przyjęte przez Sejm przewidują, że nie będzie można uchylić żadnej decyzji administracyjnej w tym zakresie, nawet wydanej z naruszeniem prawa, jeżeli od jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 10 lat. Z mocy prawa mają też być umarzane wszystkie postępowania administracyjne, jeżeli od wydania decyzji upłynęło 30 lat.

Prezydent Andrzej Duda napisał, że jest przekonany, iż wraz z jego podpisem kończy się epoka chaosu prawnego, mafii reprywatyzacyjnych, niepewności milionów Polaków i braku poszanowania dla elementarnych praw obywateli naszego kraju. "Wierzę bowiem w państwo dające obywatelom ochronę przed niesprawiedliwością" - napisał Andrzej Duda w uzasadnieniu, zamieszczonym na stronie jego kancelarii.

Prezydent dodał, że nowelizacja kończy stan niepewności, "kiedy nabyte w dobrej wierze mieszkania i nieruchomości, mogły zostać odebrane zwykłą decyzją administracyjną, gdy znalazł się ich właściciel sprzed ponad 70 lat". "Praktyka pokazała, że często właściciele ci byli fikcyjni, a kosztem dziesiątek tysięcy ludzi wyrzucanych na bruk, bogaciły się grupy przestępcze" - napisał Andrzej Duda.

Prawniczka Jolanta Turczynowicz-Kieryłło skrytykowała łączenie mafii reprywatyzacyjnej z uczciwymi obywatelami, ofiarami, bądź potomkami ofiar, którzy próbują dochodzić sprawiedliwości.

- To kłamstwo i nadużycie, by wrzucać przestępców do jednego worka z uczciwymi ludźmi. Dawni mieszkańcy Warszawy, czy właściciele ziemscy, właściciele aptek, których z dnia na dzień wyrzucano z ich domów, czy miejsc pracy, nie oczekiwali od państwa kokosów, tylko sprawiedliwego i słusznego odszkodowania. To wstyd, że politycy znaleźli czas na uchwalenie sobie podwyżek, a nie na uchwalenie ustawy reprywatyzacyjnej - zauważyła. I dodała, że "prezydent wspomina w oświadczeniu o dzikiej reprywatyzacji, więc powinien uderzyć się w pierś, dlaczego przez tyle lat nie znalazł czasu, żeby złożyć do Sejmu prezydencki projekt ustawy i opowiedzieć się za jedną z demokratycznych wartości, jaką jest szacunek dla prawa własności, a nie populizm".

Andrzej Duda: Łączenie tej ustawy z Zagładą budzi mój stanowczy sprzeciw

Prezydent podkreślił, że nowa ustawa nie zamyka drogi do odszkodowań dla dawnych właścicieli, którzy nadal mogą korzystać z postępowań cywilnych. Dodał, że zapoznał się także z treścią apeli pochodzących z zagranicy. "Ich autorzy często podnosili argument, jakoby nowa ustawa wymierzona była w szczególną grupę - w Żydów ocalałych z niemieckiej Zagłady. Jednoznacznie odrzucam tę retorykę i mówię to z całą mocą, nie tylko jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ale również jako osoba, dla której sprawy Zagłady, również z przyczyn osobistych, nigdy nie pozostawały obojętne. Łączenie tej ustawy z Zagładą budzi mój stanowczy sprzeciw" - pisał Andrzej Duda. Podkreślił, że Polska, która jest strażnikiem pamięci o ofiarach niemieckich zbrodni na Żydach, nie pozwoli na instrumentalizowanie Zagłady do bieżących celów politycznych. "Nie ustaniemy w przypominaniu, że co druga ofiara Holocaustu była polskim obywatelem, i że nasz rząd na uchodźstwie zrobił wiele, by przeciwdziałać Zagładzie, więcej niż jakikolwiek inny" - stwierdził prezydent. Andrzej Duda przypomniał, że podczas II wojny światowej zginęło 6 milionów obywateli Rzeczpospolitej.