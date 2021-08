Suma pontyfikalna była na Jasnej Górze najważniejszym akcentem niedzielnych uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Mszy świętej przewodniczył arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. W homilii nawiązał m.in. do nauczania świętego Jana Pawła II, który w encyklice "Ewangelia życia" pisał, że człowiek musi uznać "niezaprzeczalną wartość ludzkiego życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci". Arcybiskup nawiązał też do utworu Johna Lennona "Imagine", który wybrzmiał podczas otwarcia olimpiady w Tokio.

