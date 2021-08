Pogoda na dziś - poniedziałek 16 sierpnia. Ciepło i burzowo w niemal całym kraju

Zobacz wideo Czy wiesz, jak się zachować podczas burzy?

W poniedziałek rano całkowite zachmurzenie pojawi się nad niemal całym krajem. Słonecznie będzie jedynie na Pomorzu, Warmii i Mazurach, Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Przejaśnienia spodziewane są również w Wielkopolsce. Temperatura od 14 stopni w Gdańsku, 16 w Białymstoku, 18-19 w centrum i na zachodzie, do 21-22 na krańcach południowych i południowo-wschodnich.

Pogoda na poniedziałek. W ciągu dnia i po południu najwyżej 19-20 stopni

W ciągu dnia nadal będzie pochmurnie. Na przejaśnienia mogą liczyć mieszkańcy Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Śląska oraz Pomorza. Najchłodniej będzie w Kielcach, gdzie termometry wskażą 13 stopni Celsjusza. 14-15 stopni będzie w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim oraz Krakowie. W centralno-wschodniej części Polski temperatura wyniesie 16-17 stopni. Najcieplej będzie w pasie od Pomorza, przez Kujawy i Wielkopolskę, po Opolszczyznę i Dolny Śląsk - tam 18-19 stopni.

W godzinach popołudniowych i wieczornych gęste chmury zakryją niebo nad północno-zachodnią częścią Polski, zaś na południu i wschodzie pokaże się słońce, z możliwym zachmurzeniem umiarkowanym. Temperatura w kraju będzie utrzymywała się w okolicach 17-18 stopni. Chłodniej będzie jedynie w woj. zachodniopomorskim - tam 15 stopni, a cieplej ponownie na Kujawach, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Śląsku.

IMGW ostrzega przed burzami

Synoptycy IMGW zapowiadają na poniedziałek burze. "Występować będą na przeważającym obszarze kraju. W ich trakcie opady deszczu o natężeniu do 15-20 mm/h (punktowo możliwe sumy opadów do 30 mm), porywy wiatru do 80 km/h, lokalnie możliwy grad o średnicy do 3-4 cm" - czytamy w komunikacie.