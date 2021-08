Pogoda. Uwaga na upały. IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia

Dla południowo-wschodniej Polski wydano ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia dotyczące upałów. Gorąco będzie we wschodniej części województwa małopolskiego, w województwie podkarpackim i lubelskim. "Temperatura maksymalna w dzień od 27 stopni Celsjusza do 30 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy od 16 do 18 stopnia" - czytamy na stronie internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy szacują prawdopodobieństwo wystąpienia upałów na 80 procent. Ostrzeżenia drugiego stopnia będą obowiązywać do poniedziałku do godziny 18.

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia alarmujące o upałach, z nieco mniejszym prawdopodobieństwem wystąpienia, wydano dla południowo-zachodniej Polski. Dotyczą one województwa małopolskiego i śląskiego. "Temperatura maksymalna w dzień od 27 stopni Celsjusza do 30 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy od 15 stopni do 17 stopni Celsjusza" - czytamy. Alerty pierwszego stopnia obowiązują do niedzieli 15 sierpnia do godziny 18.

Lipiec rekordowo ciepłym miesiącem

W sierpniu zgodnie z prognozami wciąż będziemy doświadczać upałów, ale to lipiec był rekordowo ciepłym miesiącem. "Średnia temperatura powietrza w lipcu 2021 r. w Polsce wynosiła 20,9 st. Celsjusza i była o 2,1 stopnia wyższa od średniej wieloletniej wartość temperatury dla tego miesiąca (klimatologiczny okres normalny 1991-2020)" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Facebooku.

