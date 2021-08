Marsz Równości w Krakowie już w sobotę. Jaką trasą przejdzie? [MAPA]

Marsz Równości przejdzie ulicami Krakowa już po raz siedemnasty. Jest on organizowany rokrocznie od 2004 roku (z wyjątkiem 2005 r.). Tym razem po raz pierwszy zostało objęte patronatem prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego.

Marsz Równości w Krakowie. O której i gdzie?

Marsz zwolenników równego statusu społecznego i prawnego osób LGBT+, czyli Marsz Równości w Krakowie, jest organizowany przez stowarzyszenie Queerowy Maj. Wydarzenie pod hasłem "Zaczerpnąć tchu" rozpocznie się w sobotę 14 sierpnia o godz. 17.

W tym roku zaplanowana trasa jest wyjątkowo długa, ponieważ - jak piszą organizatorzy z Queerowego Maja - trzeba nadrobić poprzedni rok (w 2020 roku przemarsz odbył się po Rynku Głównym). W tym roku trasa liczy niemal pięć kilometrów i jest najdłuższą w historii marszu odbywającego się w Krakowie.

O godz. 17 osoby LBGT+ oraz ich sojusznicy i sojuszniczki spotkają się przy Hotelu Cracovia przy Muzeum Narodowym w Krakowie. Następnie ruszą w stronę Ronda Grunwaldzkiego, stamtąd na Wawel, później na Rynek i powrócą pod Hotel Cracovia.

Stowarzyszenie Queerowy Maj od lat zajmujące się organizacją marszu prosi o wsparcie finansowe swoich działań. Chętni mogą przekazać pieniądze na zbiórce pieniędzy założonej w serwisie zrzutka.pl. Link do zbiórki jest dostępny tutaj.

"Chcemy towarzyszyć Wam w tym czasie i zatroszczyć się o Was. Czas pandemii każdemu dał się we znaki. Był to też czas protestów i walki o swoje prawa. Razem z Wami byliśmy i byłyśmy na ulicach, współorganizowałyśmy i organizowaliśmy demonstracje, zabierałyśmy i zabieraliśmy głos, by przypomnieć, że Kraków jest tęczowy, a sama tęcza nie obraża. […] Spędźmy ten czas razem na relaksie, na refleksji nad tym czym jest self-care, troska, czułość i dbałość o swoje potrzeby" - czytamy w opisie zbiórki.

W tym roku Marsz Równości po raz pierwszy pod patronatem prezydenta miasta

"Po raz pierwszy Prezydent Jacek Majchrowski objął Marsz Równości w Krakowie swoim honorowym patronatem! Pan Prezydent ma nadzieję, że nasze wydarzenie 'przebiegnie w pogodnej atmosferze i będzie doskonałą formą promowania postaw otwartych na różnorodność'. Tak właśnie będzie" - pisano na facebookowej stronie stowarzyszenia Queerowy Maj pod koniec lipca.

Informację tę potwierdziła również pełnomocniczka prezydenta ds. polityki równościowej Nina Gabryś. "Marsz równości w Krakowie odbywa się od wielu lat, jest to przestrzeń wspólna, bezpieczna, przestrzeń radosna, gdzie każdy może być sobą, bo miłość nikogo nie wyklucza. Pracujemy intensywnie, by Kraków stawał się miastem równości, inicjujemy projekty, wspieramyNGO-sy, tworzymy narzędzia wsparcia, bo #dyskryminacjimowimynie" - pisała.