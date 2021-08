Pogoda. IMGW ostrzega przed upałem. Miejscami mogą wystąpić też burze

"W dzień dość pogodnie na zachodzie, na pozostałym obszarze przelotny deszcz, na wschodzie i południu burze. Temperatura od 22 st. C nad morzem do 30 st. C na południu i krańcach wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, w burzach porywisty, zachodni" - zapowiadał w sobotę rano IMGW na Twitterze.

Pogoda. IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne przed upałem

W sobotę najzimniej będzie w Koszalinie, gdzie na termometrach zobaczymy 22 stopnie Celsjusza, z kolei w Gdańsku, Szczecinie i Zakopanem temperatura wyniesie 24 st. C, a w Olsztynie 25 st. C. Nieco cieplej w Suwałkach, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim, Toruniu, Bydgoszczy, Jeleniej Górze, Katowicach, Częstochowie - 26 stopni Celsjusza. W Białymstoku, Kaliszu i Łodzi 27 st., w Zielonej Górze, Warszawie, Legnicy, Krakowie i Kielcach 28 stopni. Najcieplej w Lublinie, Wrocławiu i Opolu - mieszkańcy zobaczą tam na termometrach 29 stopni Celsjusza oraz w Rzeszowie, gdzie temperatura osiągnie 30 stopni.

W związku z przewidywaną wysoką temperaturą powietrza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne przed upałem dla niektórych regionów. Alerty pierwszego stopnia wydano dla województw:

Synoptycy instytutu prognozują upały z temperaturą maksymalną od 27 do 30 stopni Celsjusza w dzień oraz temperaturą minimalną w nocy od 15 do 17 stopni. IMGW wydał także ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Będą one obowiązywać w województwach:

podkarpackim,

lubelskim (powiaty: włodawski, łęczyński, lubelski, Lublin, świdnicki, chełmski, Chełm, hrubieszowski, zamojski, krasnostawski, kraśnicki, janowski, biłgorajski, zamojski, Zamość, tomaszowski).

W tych regionach maksymalna temperatura powietrza w dzień wyniesie od 27 do 30 stopni Celsjusza. Prognozowana temperatura minimalna w nocy to z kolei od 16 do 18 stopni.

Pogoda. Na wschodzie i południu zagrzmi

W sobotę burze będą występowały głównie w pasie od Podlasia poprzez wschodnią część Mazowsza i Lubelszczyznę po Małopolskę oraz Górny Śląsk. Burzom towarzyszyć będą opady deszczu do 20 mm, lokalnie do 30 mm. Miejscami może spaść grad. Porywy wiatru punktowo będą osiągały do 70-80 kilometrów na godzinę.

Z prognozy zagrożeń IMGW wynika, że w związku z burzami mogą zostać ogłoszone ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia. Obowiązywałyby one w województwach:

warmińsko-mazurskim (tylko wschodnie powiaty),

podlaskim,

mazowieckim (oprócz zachodnich powiatów),

lubelskim,

świętokrzyskim,

podkarpackim,

małopolskim,

śląskim,

opolskim,

dolnośląskim.

"Na wschodzie i południowym wschodzie pogoda przez większość dnia będzie niekorzystnie oddziaływała na organizm człowieka. Na południowym zachodzie początkowo niekorzystne warunki, w dzień zmienią się na korzystne i obojętne. Na pozostałym obszarze przeważnie niekorzystna biotropia osłabnie do obojętnej" - informował IMGW.

Ekstrema pogodowe - z jednej strony gwałtowne ulewy, z drugiej fale upałów - są wśród przewidywanych przez naukowców skutków zmian klimatu. O ile roczna suma opadów może się nie zmieniać, to inny będzie ich rozkład: wzrasta liczba opadów krótkotrwałych, o silnym natężeniu, powodujących podtopienia, a w dłuższych odstępach między nimi możliwe są susze. Ponadto gwałtowne opady nie przeciwdziałają wysychaniu tak dobrze, bo woda szybko spływa do cieków wodnych.

W przygotowanym przez warszawski ratusz dokumencie dot. adaptacji do zmian klimatu czytamy, że w latach 1981-2013 "wzrosła liczba dni z opadem intensywnym oraz odnotowywano coraz wyższe jednostkowe wartości opadów". Przykładem była ulewa w stolicy w czerwcu 2020 roku, gdy w kilka godzin spadło tyle deszczu, ile wynosi średnia miesięczna suma opadów. Do tego brak retencji wody i miejska betonoza potęgują skutki takich ulew i przyczyniają się do zalewania ulic i budynków. Inny przykład to województwo łódzkie, które jest zagrożone silnym pustynnieniem oraz równolegle powodziami w dolinach największych rzek regionu.

Więcej o skutkach kryzysu klimatycznego i rozwiązaniach, jakie mamy w walce z nim, przeczytasz w serwisie Zielona.Gazeta.pl.