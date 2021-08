Polskie wojsko jak doktor Jekyll i pan Hyde. Z jednej strony nowoczesny sprzęt, z drugiej - stary radziecki sprzęt [WIDEO INTERAKTYWNE]

Rzeczywistość jest bowiem taka, że na każde F-16, przypada stary Mig-29, albo Su-22. Na każdego Leoparda, przypadają dwa T-72, albo PT-91. Na każdego Rosomaka przypada matuzalem BWP-1. Niestety polskie wojsko po dokładnym podliczeniu nie należy do nowoczesnych. To raczej wyspy nowoczesności w morzu zacofania.

W tym tekście jeszcze z 2019 roku wyliczamy to dokładnie. Niestety średni wiek ciężkiego sprzętu polskiego wojska od lat 90. systematycznie rośnie. Choć ciągle się modernizujemy, to efekty są w szerszej perspektywie niewystarczające. Choć mamy już rok 2021, to niestety niewiele się zmieniło.

Tak samo, ten film pozostanie w większości aktualny przez jeszcze wiele lat.