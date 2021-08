Polsat News skontaktował się z prokuratorem Krzysztofem Stodolnym, który poinformował o śmierci sternika jachtu. "Zmarł wczoraj w godzinach popołudniowych" - przekazał prokurator.

Tragedia w Piszu. 14-latek niosąc pomoc załodze utonął

Do wypadku na rzece Pisa w Piszu (woj. warmińsko-mazurskie) doszło we wtorek, 10 sierpnia po południu. Jeden z jachtów zahaczył wówczas o linię wysokiego napięcia, wskutek czego dwie osoby (z sześcioosobowej załogi żaglówki) - sternik i załogant - zostały porażone prądem i wpadły do wody. Całą sytuację zauważyli nastolatkowie, w tym 14-letni Ernest Banach, który ruszył na pomoc żeglarzom.

MOPR poinformował, że nastolatkowi udało się odwrócić jednego z poszkodowanych twarzą do góry i położyć na kamizelkach ratunkowych.

Przyczyną śmierci Ernesta było utonięcie, choć - jak zaznaczył prokurator Krzysztof Stodolny w rozmowie z mediami - mogło mieć ono związek z porażeniem prądem.

14-letniego bohatera żegnali w piątek bliscy chłopca

"Tygodnik Piski" przekazał, że pogrzeb 14-letniego Ernesta Banacha odbył się w piątek o 12.30 w Domu Pogrzebowym przy Cmentarzu Komunalnym w Piszu. Kondukt żałobny miał następnie ruszyć do kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Jeżach.

Burmistrz Pisza ogłosił po śmierci chłopca żałobę w mieście, która trwała do dzisiaj.

"Na znak żałoby na maszcie przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Piszu opuszcza się flagę do połowy masztu z jednoczesnym przewiązaniem jej kirem. W okresie żałoby zaleca się odwołanie wszystkich imprez o charakterze rozrywkowym" - napisał na Facebooku burmistrz miasta Pisz, Andrzej Szymborski.

Burmistrz przekazał, że wystąpi do Rady Miasta o uhonorowanie Ernesta Banacha tytułem "Zasłużonego dla miasta Pisza". Odznaczenie to istnieje od 20 lat, jak dotąd otrzymały je tylko trzy osoby.

Ernesta Banacha pożegnał klub piłkarski: Serca nam pękły. Zawodnik naszego klubu zagrał swój ostatni mecz. Jesteś wzorem

Chłopca pożegnał także klub piłkarski KS Mazur Pisz, którego zawodnikiem był 14-letni Ernest. "Chociaż dzisiaj wszyscy płaczemy, chociaż ta tragedia dotknęła nas wszystkich i nie potrafimy się z tym pogodzić, a żal i smutek jest niewyobrażalny to wiedz, że dla nas zawsze będziesz bohaterem i będziesz miał szczególne miejsce w naszych sercach. Jesteśmy niesamowicie dumni, że reprezentowałeś nasze barwy i że mieliśmy w swoich szeregach tak dobrego, odważnego i empatycznego młodego człowieka, który bez zastanowienia ruszył na pomoc innym. Jesteś wzorem" - czytamy na Facebooku KS Mazur Pisz.