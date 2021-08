O sprawie poinformowała w piątek "Gazeta Wyborcza". Do tragicznego zdarzenia doszło około godziny 20 w czwartek, 12 sierpnia w jednym z mieszkań przy ulicy Armii Krajowej w Wałbrzychu (woj. dolnośląskie).

13-latek dźgnął śmiertelnie konkubenta matki. Tragiczne skutki przemocy w rodzinie

Według ustaleń portalu walbrzych.dlawas.info doszło do awantury rodzinnej, podczas której partner kobiety prawdopodobnie użył wobec niej siły. 29-letni konkubent i ojciec dwójki z trojga jej dzieci był pod wpływem alkoholu. Jak podaje lokalny portal, mężczyzna był wcześniej karany za używanie przemocy w stosunku do kobiety oraz niedopełnianie obowiązku alimentacyjnego.

Wszystko wskazuje na to, że 13-latek, który nie raz był świadkiem przemocy wobec matki, stanął w jej obronie i dźgnął mężczyznę nożem, by go powstrzymać. Po wszystkim chłopiec zawiadomił o sprawie policję. Mimo że na miejsce zdarzenia oprócz policji przyjechała karetka pogotowia, nie udało się uratować 29-latka. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna otrzymał jeden cios nożem.

- Potwierdzam - takie zdarzenie miało miejsce. Nastolatek został zatrzymany, doprowadzony do Policyjnej Izby Dziecka w Legnicy. Dziś ma być doprowadzony do sądu - powiedział w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Marcin Świeży, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Wałbrzychu.

Chłopiec trafił do Policyjnej Izbie Dziecka w Legnicy

- Nie żyje mężczyzna, jego ciało zostało zabezpieczone w prosektorium. Potencjalny sprawca nie ma ukończonego 15 roku życia, co jednoznacznie wskazuje, że jedynym podmiotem właściwym do rozpoznawania sprawy jest Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, wydział IV Rodzinny i Nieletnich - powiedział Marcin Witkowski z Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu portalowi walbrzych.dlawas.info. Sprawa trafi teraz do Sądu Rejonowego. W piątek 13-latek miał zostać przesłuchany przez sąd.

