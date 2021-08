Abp Jędraszewski odpowiada Tuskowi na Jasnej Górze. "Wiem wiele o życiu kobiet"

Abp Marek Jędraszewski na Jasnej Górze zwracał się do uczestników Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej. Podczas. - Jak można mówić o kobiecie, że przez macierzyństwo zamienia się w niewolnicę i gotuje sobie udrękę na całe 20 lat? Przecież to nas wszystkich obraża. To obraża także kobiety, które za wszelką cenę chcą mieć potomstwo, ale z różnych przyczyn dzieci nie mają - mówił w homilii duchowny.

Abp Jędraszewski odpowiedział w ten sposób na słowa Donalda Tuska, które padły w ubiegłym tygodniu w Nakle.

Donald Tusk o "udręce"

- Jak długo będzie rządziła ta ekipa Czarnków, Ziobrów, mizoginów, tutaj mi się tylko brzydkie słowa cisną, tak długo kobieta będzie miała poczucie, że jest drugim sortem, gorszą kategorią. I nie będzie miała wiary w to, że się zmieni ten model ciągle obowiązujący w wielu domach w Polsce, że ona musi się wszystkim zajmować. Że urodzenie dziecka, już nie mówiąc o dwójce, trójce, czwórce, to jest demograficznie fajna rzecz, ale dla kobiety jakże często to jest udręka na najbliższe 20 lat życia - mówił Tusk na spotkaniu z mieszkańcami. - Bo nie ma wsparcia, bo mąż jest przekonany, że jest OK, kiedy żona zaiwania od rana do wieczora, a on ma wzory postępowania od samej góry począwszy - podkreślał.

Abp Marek Jędraszewski odpowiada: Wiem wiele o rodzinach i o życiu kobiet

Metropolita krakowski skomentował też inne wystąpienie szefa PO. - Nie dajmy sobie wmówić, że znają los polskiej rodziny i polskiej kobiety tacy eksperci jak Jarosław Kaczyński, arcybiskup Jędraszewski czy minister Czarnek - powiedział Tusk na Radzie Krajowej PO we wtorek.

- Ten sam pan, ten sam polityk wczoraj powiedział o odrażającym ataku na polskie kobiety i prawa polskich kobiet. Ja nie jestem ekspertem od spraw rodziny, nigdy nim nie byłem, ale poprzez moje lata osobiście miałem łaskę doświadczenia piękna rodzinnego życia. Widziałem też trudne sytuacje wielu rodzin i małżeństw i niekiedy się z nimi zderzam także dzisiaj - stwierdził abp Jędraszewski. Później dodał: - Wiem wiele o rodzinach i o życiu kobiet - nie zawsze mających łatwo na co dzień - wiem dużo. To, co mówię na temat małżeństwa i rodziny to nie jest moja teoria, to jest głos Kościoła.

Dalej abp Jędraszewski apelował o protest ws. nacisków ze strony UE na samorządy, które przyjęły tzw. uchwały anty-LGBT. - W imię tej prawdy o człowieku, o jego godności i powołaniu, trzeba wyrazić zdecydowany protest wobec różnych prób, płynących ze środowisk brukselskich, przeciwko tym samorządom, które nie chcą się zgodzić, żeby na ich terytoriach wprowadzano ideologię LGBT [to dyskryminujące sformułowanie, którego istnienia nie potwierdzają żadne źródła naukowe - red.], ideologię, która uderza w godność kobiety i mężczyzny, w cały zamysł Pana Boga wobec człowieka. W ideologię, która chce do przedszkoli chce wprowadzać cały system deprawacji i poniżenia - mówił kapłan.

Całą mszę można obejrzeć na YouTube:

