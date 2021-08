Piła. Mężczyzna przewrócił się na tory. Zginął pod kołami pociągu

Do tragedii doszło w czwartek około 9 rano. Mężczyzna przechodził z rowerem przez tory kolejowe. Robił to w niedozwolonym miejscu, na wysokości ulicy Krzywej w Pile, niespełna kilometr od przejazdu z rogatkami - pisze RMF FM.

REKLAMA

Zobacz wideo Burza uszkodziła przejazd kolejowy, policjanci zauważyli nadjeżdżający pociąg

W pewnym momencie mężczyzna miał się przewrócić. Niestety nie zdążył się podnieść i uciec przed nadjeżdżającym pociągiem. Po wypadku na miejscu zdarzenia prace rozpoczęła ekipa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratura. Śledczy będą się starali ustalić tożsamość rowerzysty - nie będzie to łatwe, ponieważ mężczyzna nie miał przy sobie dokumentów - pisze wp.pl.

Policja apeluje: uważajmy na torach

Policjanci apelują do wszystkich pieszych, aby zwrócili szczególną uwagę w trakcie przechodzenia przez torowisko. Przejazdy kolejowe to jedne z najniebezpieczniejszych miejsc na drodze - piszą funkcjonariusze. Policja podkreśla, że powinniśmy zawsze pamiętać o tym, że przechodzenie przez tory w niedozwolonym miejscu i niezachowanie ostrożności skutkuje wypadkami, z czego zdecydowana większość to te o najtragiczniejszych skutkach.

Marki. Świadkowa miała zabić partnera, a para młoda zacierać ślady. Są zarzuty

Podczas przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych obowiązują te same zasady, co na zwykłych skrzyżowaniach drogowych, czyli stosowanie się do znaków, warunków pogodowych i warunków widoczności. Jeśli użytkownik drogi widzi zamknięte rogatki, włączoną sygnalizację świetlną i dźwiękową, to jest to dla niego informacja o nadjeżdżającym pociągu. Wtedy tego przejazdu przekroczyć nie może. "Dla własnego bezpieczeństwa każdy powinien pamiętać o tym, że nie wolno przechodzić przez tory w miejscach do tego nieprzeznaczonych, oraz że infrastruktura, taka jak mosty i wiadukty kolejowe, to miejsca, w których mogą przebywać tylko przeszkoleni pracownicy kolei" - czytamy na stronie policji.

Oferowała marihuanę za podwiezienie. Nie wiedziała, że rozmawia z policjantami