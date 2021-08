Pogoda na dziś - piątek 13 sierpnia. Wróci upał, przelotne opady jedynie w Tatrach

Z prognozy pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że piątek 13 sierpnia będzie dniem ciepłym i słonecznym. Na południu kraju zachmurzenie będzie niskie, z kolei na północy umiarkowane. Nie prognozuje się opadów poza jednym wyjątkiem, którym są Tatry. Tam zachmurzenie może wzrastać do dużego, przynosząc ze sobą przelotne opady deszczu.

Pogoda - piątek 13 sierpnia. Powrót upału. Na termometrach do 30 stopni

W piątek 13 sierpnia możemy spodziewać się wysokiej temperatury. Najcieplej będzie na południowym zachodzie - termometry we Wrocławiu i Zielonej Górze wskażą do 30 stopni Celsjusza. O jeden stopnień mniej odnotujemy w Opolu, Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie, a o dwa - w Koszalinie, Gdańsku, Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu i Katowicach. 27 stopni wskażą termometry w Krakowie, z kolei 26 stopni - w Olsztynie, Warszawie, Łodzi, Kielcach i Lublinie. Najchłodniej będzie na Podlasiu - w Białymstoku maksymalnie 25 stopni, a w Suwałkach do 22 stopni.

"W nocy początkowo pogodnie, jednak stopniowo, na zachodzie kraju zachmurzenie będzie wzrastać do dużego i tam miejscami wystapią przelotne opady deszczu, na Dolnym Śląsku możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów w Sudetach w czasie burz około 10 mm. Temperatura minimalna od 13°C do 17°C na wschodzie kraju, cieplej na zachodzie, od 15°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni, na wybrzeżu skręcający na zachodni. W czasie burz porywy do 60 km/h" - czytamy w komunikacie IMGW.

