Zobacz wideo Te grzyby wyglądają na jadalne, ale mogą tylko zaszkodzić

Powoli zaczyna się ulubiony sezon grzybiarzy. W pewnych regionach można natrafić już na prawdziwy wysyp grzybów. Zdaniem synoptyków wrzesień będzie czasem sprzyjającym zbiorom.

REKLAMA

Gdzie na grzyby? Janusz Piechociński z PSL zapowiada wysyp koźlarzy

O sporych zbiorach grzybów dochodzą słuchy z województwa małopolskiego. "Lasy w Beskidzie Sądeckim obfitują w grzyby i owoce" - informuje "Gazeta Krakowska" i dodaje, że pogoda w tym roku sprzyja grzybiarzom. Janusz Piechociński z PSL podzielił się natomiast na Twitterze relacją ze środowego (11 sierpnia) grzybobrania. "Poranny wypad w podwarszawskie zagajniki brzozowe - 139 średnich i małych koźlarzy czerwonych. Za dwa dni będzie wysyp!" - przepowiada polityk.

O wysypie grzybów pisze także portal "Bełchatów Nasze Miasto". W województwie łódzkim grzybiarze zbierają już kurki, podgrzybki i prawdziwki. Niestety okazuje się, że część z nich jest robaczywa. - Owady mają różne cykle rozwoju, wiele zależy także od pogody, temperatury, wilgotności - mówi serwisowi dr hab. Izabela Kałucka, mykolożka z Uniwersytetu Łódzkiego. Jak podkreśla, grzyby są wrażliwe na warunki atmosferyczne, a wysokie temperatury wpływają na nie niekorzystnie.

Grzyby jadalne i trujące. Jak odróżnić od siebie podobne grzyby?

Prognoza dla grzybiarzy na wrzesień. Radar grzybowy

Według eksperymentalnej prognozy IMGW we wrześniu podobnie jak w poprzednich miesiącach, opady w Polsce północno-zachodniej mogą być niewielkie, a to może pogłębić suszę na tych terenach. Średnia opadów na obszarze całej Polski ma natomiast mieścić się w normie. - Myślę, że grzybiarze powinni być zadowoleni, szczególnie ci, którzy wybiorą się na grzybobranie do lasów we wschodniej, centralnej i południowo-zachodniej części kraju - powiedział meteorolog, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Na stronie rządowej zaprezentowano kalendarz grzybiarza, z którego możemy się dowiedzieć, w jakim okresie możemy liczyć na zbiory ulubionych grzybów:

borowiki - od lipca do października;

- od lipca do października; podgrzybki - od czerwca do listopada;

- od czerwca do listopada; maślaki - od czerwca do października;

- od czerwca do października; gąski - od lipca do listopada;

- od lipca do listopada; kurki - od czerwca do listopada;

- od czerwca do listopada; koźlarze - od lipca do października, przy czym pełnia tworzenia się owocnika przypada na sierpień i wrzesień.

Aktualny radar prezentujący występowanie grzybów na danym terenie znajdziemy na stronie Grzyby.pl.

Mandat za zbieranie grzybów. Ile może wynieść? Za co można ją dostać?

Dekalog grzybiarza. O czym trzeba pamiętać, wybierając się na grzyby?

Ministerstwo Zdrowia wraz z Państwową Inspekcją Sanitarną zaprezentowało dekalog grzybiarza:

Nie zbieraj grzybów, jeśli ich nie znasz. Do koszyka wkładaj te grzyby, co do których jesteś pewien. Jako początkujący grzybiarz zbieraj tylko grzyby rurkowe - z "siateczką". Nie wyrywaj grzybni, wyrosną w niej nowe grzyby. Nie rozkopuj ściółki - nie niszcz grzybni. Unikaj grzybów zbyt małych - trudno rozpoznać czy są blaszkowe, czy nie. Nie podawaj grzybów małym dzieciom! Nie przyjmuj rad od przygodnych grzybiarzy i nie kupuj grzybów z nieznanego źródła! Nie identyfikuj grzybów, próbując ich!

Dodatkowo eksperci podkreślają, że grzyby są ciężkostrawne ze względu na dużą zawartość substancji chitynowych, a ich spożywania nie zaleca się kobietom w ciąży i karmiącym, dzieciom, osobom starszym, a także osobom z zaburzeniami przewodu pokarmowego.