Lucyfer dotrze do Polski na piątek 13. Upał do nawet 35 stopni i spory podział termiczny

Lucyfer - tak włoscy synoptycy nazwali wyż, który przynosi nad Europę gorące i bardzo suche powietrze znad Afryki - przyniósł największą tegoroczną falę upałów. Z jego powodu upał na południu kontynentu przekroczył miejscami 40 stopni. Największy żar dotknął Włochy, gdzie 10 sierpnia termometry pokazały nawet 47 stopni. Równie gorąco będzie w czwartek i piątek w Hiszpanii.

Lucyfer nadciąga nad Włochy, przyniesie piekielny upał. Gorąco też w Polsce

Lucyfer wpłynie na pogodę w Polsce. Mapy pokazują nawet 35 stopni

Na początku nie było wiadomo, czy Lucyfer przedostanie się także nad centralną Europę. Z najnowszych map pogodowych wynika jednak, że wyż ten wpłynie także na temperaturę w Polsce. Już w piątek 13 sierpnia należy spodziewać się temperatury do 30-31 stopni. Dotyczyć to będzie zachodnich regionów. W centralnej, północnej i wschodniej Polsce będzie już chłodniej - do maksymalnie 27 stopni w ciągu dnia.

Upał nie utrzyma się jednak zbyt długo. W weekend wyż zostanie zatrzymany przez chłodniejsze powietrze, które napłynie z północy. Na pomorzu termometry pokażą zaledwie 20-24 stopnie. Na zachodzie i w centrum będzie do 28-29 stopni. W niedzielę natomiast prognozowanych jest ponownie w do około 30-32 stopni na południu i zachodzie kraju. Na tym obszarze można się spodziewać też niemal bezchmurnego nieba.

Portal fanipogody.pl powołuje się na prognozę temperatury wg. modelu GFS, ale też ICON czy ECMWF, które również potwierdzają, że w piątek w Polsce pojawi się upał. Te modele wskazują, że 13 sierpnia na zachodzie lokalnie może być nawet do 33 stopni ciepła. Sobota ma być bardziej stabilna, jednak kolejny upalny dzień czeka nas już w niedzielę. Na południu meteorolodzy zapowiadają do nawet 35 stopni.

Prognoza temperatury na 13 sierpnia (15:00) fot. WXCHARST.com

Ciepła pogoda ma nas czekać także w nadchodzącym tygodniu. "W centrum i na północy kraju również czekają nas bardzo wysokie temperatury w okolicach 28-32 stopni Celsjusza. Przykładowo w czwartek prognozy znów widzą upał do 35 stopni na południu kraju i bardzo gorący dzień w pozostałych regionach. Nieco chłodniej pod koniec tygodnia na północy i północnym wschodzie Polski. Dodatkowo, pod koniec przyszłego tygodnia w prognozach widać coraz silniejsze burze. Przy tak wysokich temperaturach nawałnice mogą być naprawdę groźne" - napisano na portalu fanipogody.pl.

"Na szczęście aż tak ekstremalny upał jak w Europie nie pojawi się w Polsce. Jednak w połowie sierpnia możemy liczyć miejscami na temperatury maksymalne do około 30-34 st. C" - dodaje portal dobrapogoda.pl.

