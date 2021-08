Rzecznik Kamińskiego odpowiada na wpis Banasia o CBA. "Brzydka insynuacja"

Prezes NIK Marian Banaś w środowym wpisie na Twitterze przypomniał, że dzień wcześniej sejmowa komisja regulaminowa "usiłowała zająć się uchyleniem jego immunitetu". "Moi pełnomocnicy skutecznie wskazywali na braki dowodowe" - zaznaczył Banaś.

Jak dodał, "z roboczą wizytą w biurze księgowym firmy jego syna" pojawili się funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. "Centralne Biuro AntyBanasiowe w akcji" - ironizował Marian Banaś.

Portal Gazeta.pl przed godz. 16 zwrócił się do biura prasowego CBA z prośbą o informację, jakie czynności podejmowali funkcjonariusze. Do chwili publikacji tego tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Do sprawy odniósł się za to po godz. 19 na Twitterze Stanisław Żaryn, rzecznik Ministra-Koordynatora Służb Specjalnych Mariusza Kamińskiego.

"Dziś CBA nie realizowało czynności, o których pisał Prezes NIK. Być może miało być śmiesznie, a wyszła brzydka insynuacja, ale też strzał w kolano" - stwierdził Żaryn. Nie doprecyzował jednak, czy funkcjonariusze CBA realizowali w środę jakiekolwiek czynności, które dotyczyłyby syna Mariana Banasia.

"Bo skoro Centralne Biuro Antykorupcyjne to Centralne Biuro AntyBanasiowe to czy przypadkiem nie jest tak że Banaś=korupcja?" - dodał Żaryn.

Prezes NIK Marian Banaś. Wniosek o uchylenie immunitetu

Sejmowa komisja regulaminowa rozpatrywała we wtorek wniosek o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej szefa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia.

Z wnioskiem o uchylenie immunitetu wystąpił w imieniu Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry jego pierwszy zastępca Bogdan Święczkowski. Pełnomocnicy Banasia wskazywali, że Ziobro nie dołączył do wniosku odpowiedniego upoważnienia dla Święczkowskiego, w związku z czym wniosek powinien zostać cofnięty, a wady - usunięte. Z tym stanowiskiem nie zgadzało się Biuro Analiz Sejmowych.

Ostatecznie decyzja ws. uchylenia immunitetu nie zapadła. Członkowie komisji mają zapoznać się z aktami prokuratorskimi ws. prezesa NIK.

Prokuratura zamierza postawić prezesowi NIK kilkanaście zarzutów, w tym podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych i deklaracjach podatkowych. Marian Banaś miał też nakłaniać Dyrektora Administracji Skarbowej w Krakowie do bezprawnego ujawnienia mu informacji na temat prowadzonych w jego sprawie czynności przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i kontroli podatkowej.

W lipcu syn Mariana Banaś - Jakub Banaś - wraz z małżonką, a także Tadeusz G., dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie usłyszeli zarzuty. W przypadku małżeństwa Banasiów dotyczą one m.in. wyłudzenia funduszy na renowację kamienicy. Tadeusz G. miał natomiast bezprawnie ujawnić Marianowi Banasiowi informacje o czynnościach prowadzonych wobec niego przez CBA.