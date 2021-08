Do tragicznego wypadku doszło w sobotę ok. godziny 15 w miejscowości Kobyłka na trasie S8 w kierunku Wyszkowa. Na opublikowanym w internecie filmie widać moment, w którym samochód osobowy marki Volvo uderza w ciężarówkę.

S8. TIR wjechał w ekrany i spadł z wiaduktu

Zanim jednak Volvo uderzyło w ciężarówkę, samochód marki BMW poruszając się lewym pasem ruchu, uderzył w jego tył. W wyniku tego zderzenia pojazd marki Volvo przemieścił się na prawy pas ruchu i uderzył w lewe koło TIR-a. W dalszej części nagrania widać, jak TIR wjechał w separatory ruchu, barierki energochłonne i spadł z wiaduktu około 8 metrów w dół. W wyniku wypadku zginął kierowca ciężarówki, natomiast mężczyzna kierujący osobowym Volvo doznał obrażeń ciała.

To jeszcze nie był koniec. Pojazd BMW po zderzeniu najechał na separatory jazdy i kontynuując jazdę tyłem, zderzył się z samochodem Peugeot poruszającym się środkowym pasem ruchu. Następnie kierowca i pasażer oddalili się z miejsca zdarzenia.

Wypadek na S8. Sprawcy uciekli

Na samym końcu nagrania widać samochód sprawców wypadku. "Kierowca samochodu osobowego Volvo doznał obrażeń ciała. Kierujący samochodem BMW oraz jego pasażer nie ustalając skutków zdarzenia i nie udzielając pomocy poszkodowanym, oddalili się pieszo z miejsca zdarzenia" - poinformowali funkcjonariusze policji.

Kilka godzin później zatrzymano dwóch nietrzeźwych mężczyzn, jednak okazało się, że tylko jeden z nich miał związek z wypadkiem - był to pasażer, któremu postawiono zarzuty nieudzielenia pomocy i ucieczki z miejsca zdarzenia. Następnie do prokuratury zgłosił się kierowca BMW. Jemu postawiono zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Grozi mu za to kara do 12 lat pozbawienia wolności. Okazało się, że mężczyzna miał zakaz prowadzenia pojazdów, a w przeszłości był notowany za przestępstwa drogowe i narkotykowe - pisze TVN24 za PAP. Kierowca samochodu osobowego Volvo ze względu na stan zdrowia nie został jeszcze przesłuchany.