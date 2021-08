Pogoda na dziś - czwartek 12 sierpnia. Ciepło i bez deszczu. Ale nie wszędzie

W czwartek będziemy mogli odetchnąć od deszczu. Przelotne opady mogą pojawić się jedynie w północno-wschodniej Polsce - zapowiadają synoptycy.

Pogoda dziś. Na termometrach maksymalnie 27 stopni

W czwartek 12 sierpnia najcieplej będzie na zachodzie Polski. W województwie wielkopolskim termometry wskażą tego dnia aż 27 stopni. O jeden stopień mniej, czyli 26 stopni wskażą termometry w województwach dolnośląskim i zachodniopomorskim. 25 stopni mogą spodziewać się mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Z kolei termometry w województwie lubuskim, mazowieckim i lubelskim wskażą 24 stopnie. Ciepło i słonecznie będzie także w województwie pomorskim i warmińsko-mazurskim, gdzie odnotujemy do 23 stopni. Tego dnia najchłodniej będzie w Białymstoku - jak zapowiadają synoptycy, temperatura osiągnie tam maksymalnie 22 stopnie.

Pogoda na czwartek. Deszcz pojawi się jedynie na północnym-wschodzie kraju

Jak podają synoptycy, przelotne opady mogą pojawić się w Białymstoku i Olsztynie. Na czwartek12 sierpnia nie prognozuje się burz. Wiatr będzie słaby, bez silniejszych porywów. W kraju będzie raczej słonecznie, choć lokalnie może pojawiać się zachmurzenie.

W weekend do kraju wrócą deszcze oraz burze. Jak podają synoptycy, mogą one pojawiać się w centralnej i w południowej części kraju. W sobotę będzie dość ciepło, gdyż termometry tego dnia wskażą nawet do 31 stopni, a w niedzielę możemy spodziewać się do 28 stopni.