Pogoda. W weekend wrócą upały do nawet 30 stopni. IMGW planuje wydać alerty

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydać w piątek ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami dla Dolnego Śląska, a dla województwa opolskiego pierwszego stopnia. Z kolei w sobotę pomarańczowy alert może zostać ogłoszony dla województwa dolnośląskiego i opolskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Proste triki przyniosą wam ulgę w upały

Upały powrócą do Polski w weekend. W piątek będzie nawet 30 stopni

Do Polski ma napłynąć ciepłe powietrze znad południowej Europy, przez co temperatura w weekend w niektórych miejscach wzrośnie nawet do 30 stopni. Według prognoz synoptyków w piątek najcieplej będzie w zachodniej części Polski, tam termometry wskażą nawet 29 stopni. Tak będzie we Wrocławiu, Zielonej Górze, Poznaniu i Szczecinie. W centrum temperatura będzie się wahać od 28 stopni w Bydgoszczy do 25 w Łodzi. Najniższe temperatury prognozowane są na wschodnich krańcach Polski od 22 do 24 stopni.

Sejm przyjmie "lex TVN"? Trwa walka o każdy głos. Porozumienie opuszcza koalicję

Prognoza pogody na weekend. Gdzie będzie najcieplej?

W sobotę temperatura w kraju będzie się wahać od 23 stopni w Trójmieście i Olsztynie do 28 stopni na południowym-zachodzie, w centrum oraz w Wielkopolsce. Dodatkowo po słonecznym piątku będą nas czekać przelotne opady deszczu oraz burze. Opady są przewidywane we wschodniej i południowej części Polski.

Bogdaniec. Poszli na spacer i odkryli skarby sprzed 2,5 tys. lat

Z kolei w niedzielę termometry ponownie skażą 30 stopni, m.in. we Wrocławiu, Kaliszu i Opolu. W pozostałych częściach kraju również będzie gorąco, temperatura będzie się wahać od 26 stopni w Olsztynie do 29 w Poznaniu. Chłodniej będzie tylko nad morzem, tam od 21 do 25 stopni. W niedzielę również czekają nas przelotne opady deszczu w ciągu dnia, jednak głównie na północy Polski.