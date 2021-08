Loteria szczepionkowa. Znamy wyniki! Zobacz, kto wygrał 50 tys. zł, a do kogo trafiły hulajnogi

1 lipca 2021 roku ruszyła Loteria Narodowego Programu Szczepień zorganizowana przez Ministerstwo Zdrowia oraz Totalizator Sportowy, która potrwa do 30 września 2021 roku. W loterii mogą wziąć udział wszystkie w pełni zaszczepione przeciw COVID-19 osoby, które do 30 września br. zarejestrują się i wyrażą zgodę na uczestnictwo na stronie www.pacjent.gov.pl na swoim Internetowym Koncie Pacjenta lub poprzez zatelefonowanie na Infolinię Narodowego Programu Szczepień dostępną pod numerem 989.

Loteria szczepionkowa - wyniki losowań i lista zwycięzców. Kto wygrał?

Zwycięzcy o wygranej są informowani za pośrednictwem wiadomością SMS. Listę osób, które zostały wyłonione w loterii i zdobyły nagrodę, można sprawdzić również TUTAJ. W środę do zdobycia jest 50 tys. złotych, które trafią do pięciu osób, oraz 60 hulajnóg elektrycznych Segway. Jeśli zwycięscy nie zgłosiliby się po nagrodę, trafi ona do osoby z listy rezerwowej (na niej znajduje się tyle samo osób, ilu jest zwycięzców).

Lista wygranych - do tych osób trafi 50 tys. złotych

Adam S. - 603-8**-***

Roman S. - 601-6**-***

Marzena K. - 695-5**-***

Zofia B. - 517-2**-***

Elżbieta P. 609-3**-***

Lista wygranych - kto otrzyma hulajnogę?

Oliwia Ł. - 795-0**-*** Robert W. - 792-8**-*** Zbigniew W. 519-1**-*** Ireneusz C. - 603-9**-*** Dariusz J. - 519-7**-*** Michał G. - 502-9**-*** Maria B. - 505-0**-*** Lucyna W. 694-9**-*** Michał R. - 664-0**-*** Stefan D. - 696-4**-*** Renata B. - 609-2**-*** Patryk D. - 784-5**-*** Andrzej S. - 792-9**-*** Mirosław J. - 661-8**-*** Aleksandra Ś. - 600-4**-*** Sylwia K. - 506-2**-*** Witold S. - 530-3**-*** Wiktoria S. - WIKTORIA S. Jolanta K. - 504-9**-*** Marek B. - 603-2**-*** Joanna A. - 698-5**-*** Natalia Ł. - 511-0**-*** Zofia P. - 788-1**-*** Paulina J. - 690-1**-*** Jan F. - 606-6**-*** Ewa N. - 508-1**-*** Kamila T. - 513-0**-*** Karolina M. - 783-8**-*** Sebastian F. - 505-4**-*** Dorota G. - 797-9**-*** Elżbieta B. - 608-2**-*** Małgorzata J. - 729-6**-*** Monika T. - 510-0**-*** Mariusz M. - 691-2**-*** Jacek W. - 665-8**-*** Monika R. - 782-1**-*** Barbara B. - 601-8**-*** Andrzej M. - 732-0**-*** Marcin B. - 606-1**-*** Andrzej P. - 534-2**-*** Waldemar C. - 515-1**-*** Danuta S. - 698-6**-*** Piotr J. - 500-1**-*** Kamila G. - 505-4**-*** Stanisława J. - 509-7**-*** Krzysztof K. - 501-1**-*** Piotr S. - 512-5**-*** Andrii Y. - 788-6**-*** Anna D. - 607-8**-*** Beata K. - 607-5**-*** Grażyna D. - 507-1**-*** Iwona J. - 698-8**-*** Małgorzata I. - 602-4**-*** Agnieszka N. - 692-4**-*** Maria R. - 697-5**-*** Beata M. - 609-8**-*** Jarosław T. - 600-7**-*** Marzena B. - 507-5**-*** Emilia P. - 504-0**-*** Kamil S. - 883-3**-***

Kiedy odbędzie się następne losowanie - harmonogram

Loteria szczepionkowa, sprawdź, kiedy odbędzie się kolejne losowanie.

18 sierpnia 2021 - losowanie tygodniowe;

25 sierpnia 2021 - losowanie tygodniowe;

1 września 2021 - losowanie tygodniowe;

8 września 2021 - losowanie tygodniowe i miesięczne (dla osób zapisanych w sierpniu);

15 września 2021 - losowanie tygodniowe;

22 września 2021 - losowanie tygodniowe;

6 października 2021 - losowanie tygodniowe, miesięczne (dla osób zapisanych we wrześniu) i finałowe.

Loteria szczepionkowa - co można wygrać?

Co tydzień w środę rozdawane są nagrody tygodniowe - 50 tys. zł lub hulajnogi Segway. Raz w miesiącu można wygrać 100 tys. zł oraz samochód Toyota Corolla. Z kolei podczas losowania finałowego (6 października) do zgarnięcia będzie milion złotych lub samochód Toyota C-HR. Na zaszczepionych czekają także nagrody natychmiastowe: przez cały czas trwania loterii co 500. osoba biorąca w niej udział wygrywa 200 zł, a co 2000. otrzymuje 500 zł.

