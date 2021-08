Burzę w mediach społecznościowych wywołały słowa sędziego Macieja Nawackiego, członka nowej KRS i prezesa olsztyńskiego sądu rejonowego, który stwierdził, że Polska nie jest świeckim państwem. Do jednej z użytkowniczek zwrócił się słowami: "Przeczytaj preambułę do Konstytucji, nieuku". Wcześniej pisał też: "jak taka ateistka czuje się, powołując dzieci do nieistnienia?".

3 Fot. Robert Robaszewski / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl